امام جمعه سیراف: جنگ نرم دشمن برای تغییر باورهای دختران ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری ظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در آموزشگاه شهید عبدالله‌زاده با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، به تبیین جایگاه دختران در جامعه اسلامی پرداخت و اظهار کرد: دشمنان انقلاب و جریان‌های غرب‌زده نمی‌خواهند نسل جوان، به‌خصوص دختران آگاه، باایمان و توانمند رشد کنند و در آینده نقش‌آفرین جامعه باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی هدفمند دشمنان در جنگ نرم فرهنگی تصریح کرد: این برنامه‌ها معمولاً پنهان، تدریجی و در ظاهر جذاب طراحی می‌شود تا ارزش‌های دینی و خانوادگی کم‌کم تضعیف شود.

امام جمعه سیراف، پنج محور اساسی این جنگ نرم را برشمرد و ادامه داد: تغییر آرام باورها و ارزش‌های فرهنگی از طریق فیلم، تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذاری از مسیر رسانه‌ها و ارائه الگوهای ساختگی از زیبایی و آزادی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام عاشوری تأکید کرد: دشمنان می‌دانند دختران امروز، مادران فردا هستند. اگر دختران باایمان و آگاه باشند، آینده جامعه روشن و قدرتمند خواهد بود.

وی با تمسک به سیره حضرت زهرا (س) افزود: دختران و زنان ایرانی با الگو گرفتن از حضرت زهرا (س) در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال دارند و اجازه نمی‌دهند نقشه دشمن برای بی‌هویت‌سازی نسل جوان اجرا شود.

این مراسم با مرثیه‌خوانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه ایام فاطمیه ادامه یافت.