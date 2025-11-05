  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

امام جمعه سیراف: جنگ نرم دشمن برای تغییر باورهای دختران ایرانی است

امام جمعه سیراف: جنگ نرم دشمن برای تغییر باورهای دختران ایرانی است

بوشهر- امام جمعه سیراف گفت: جنگ نرم دشمن برای تغییر باورهای دختران ایرانی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری ظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در آموزشگاه شهید عبدالله‌زاده با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، به تبیین جایگاه دختران در جامعه اسلامی پرداخت و اظهار کرد: دشمنان انقلاب و جریان‌های غرب‌زده نمی‌خواهند نسل جوان، به‌خصوص دختران آگاه، باایمان و توانمند رشد کنند و در آینده نقش‌آفرین جامعه باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی هدفمند دشمنان در جنگ نرم فرهنگی تصریح کرد: این برنامه‌ها معمولاً پنهان، تدریجی و در ظاهر جذاب طراحی می‌شود تا ارزش‌های دینی و خانوادگی کم‌کم تضعیف شود.

امام جمعه سیراف، پنج محور اساسی این جنگ نرم را برشمرد و ادامه داد: تغییر آرام باورها و ارزش‌های فرهنگی از طریق فیلم، تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذاری از مسیر رسانه‌ها و ارائه الگوهای ساختگی از زیبایی و آزادی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام عاشوری تأکید کرد: دشمنان می‌دانند دختران امروز، مادران فردا هستند. اگر دختران باایمان و آگاه باشند، آینده جامعه روشن و قدرتمند خواهد بود.

وی با تمسک به سیره حضرت زهرا (س) افزود: دختران و زنان ایرانی با الگو گرفتن از حضرت زهرا (س) در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال دارند و اجازه نمی‌دهند نقشه دشمن برای بی‌هویت‌سازی نسل جوان اجرا شود.

این مراسم با مرثیه‌خوانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه ایام فاطمیه ادامه یافت.

کد مطلب 6646296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها