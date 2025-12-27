به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به مناسبت‌های ملی و مذهبی پیش‌رو، بر ضرورت نقش‌آفرینی مدیران در شرایط حساس کنونی کشور تأکید و اظهار کرد: شورای اداری یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی و مدیریت اجرایی استان است و مدیران باید با حضور به‌موقع، مشارکت فعال و ارائه برنامه مشخص، این شورا را جدی بگیرند.

وی با انتقاد از نگاه جزیره‌ای برخی دستگاه‌ها افزود: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان حاصل کار علمی و مشارکت مدیران، نخبگان و بخش خصوصی است و نباید به سندی بایگانی‌شده تبدیل شود. همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌ها، اقدامات و شاخص‌های ارزیابی خود را منطبق بر این نقشه تدوین و به شورای اداری ارائه کنند.

استاندار همدان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان کرد: ستاد توسعه و پیشرفت استان با هدف تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری فعال شده و به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، اقدامات مؤثری انجام شده است. تاکنون مجوز احداث حدود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده که بیش از ۵۰۰ مگاوات آن در حال احداث است و بخشی نیز وارد شبکه شده است.

وی افزود: ادارات و اماکن عمومی موظف‌اند از ظرفیت پشت‌بام‌ها برای نصب پنل‌های خورشیدی استفاده کنند و عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه ارزیابی خواهد شد.

ملانوری‌شمسی همچنین با اشاره به بحران آب در استان گفت: کاهش بارندگی و افت ذخایر آبی، ضرورت مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی را دوچندان کرده است و دستگاه‌های متولی باید با قاطعیت از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

گردشگری کلید توسعه استان همدان

استاندار همدان گردشگری را کلید توسعه استان دانست و گفت: سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر از غار علیصدر بازدید می‌کنند، اما سهم اقامت گردشگران در استان بسیار پایین است. همه دستگاه‌ها، از فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش گرفته تا صنعت، معدن، کشاورزی و محیط‌زیست، باید سهم خود را در توسعه گردشگری مشخص کنند.

وی با اشاره به موضوع مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: ۵۷۶۰ نفر از دهک‌های اول تا چهارم استان همدان واجد شرایط نهایی دریافت مسکن هستند و مدیران موظف‌اند برای خانه‌دار شدن این افراد برنامه عملیاتی ارائه دهند. همچنین در حوزه مسکن نیروهای مسلح، تأمین مسکن به‌عنوان یک ضرورت امنیتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این جلسه، استاندار همدان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به کرامت و نیازهای بازنشستگان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند امکانات ورزشی، تفریحی و رفاهی خود را به‌صورت عادلانه و برابر در اختیار بازنشستگان قرار دهند.

ملانوری‌شمسی انتخابات را یک موضوع حیثیتی برای نظام دانست و بر لزوم افزایش مشارکت و رقابت مؤثر در انتخابات شوراهای اسلامی تأکید کرد.

وی گفت: سلامت و امنیت انتخابات از وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی است، اما آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، افزایش مشارکت و رقابت است. رقابت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که افراد توانمند، متخصص و باانگیزه وارد عرصه شوند.

هشدار نسبت به احتکار زمین و سوءاستفاده

استاندار همدان در پایان با هشدار نسبت به احتکار زمین و سوداگری در تغییر کاربری‌ها گفت: دستگاه‌هایی که زمین در اختیار دارند و از آن استفاده نمی‌کنند، باید در فرایند مولدسازی مشارکت داشته باشند و در برابر هرگونه سوءاستفاده و دلالی زمین، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.