۹۴۲ پروژه با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان در همدان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی در خطبه‌های پیش از نماز ظهر جمعه این هفته همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هفته دولت، بر ضرورت ایجاد وفاق، همدلی و تعامل میان تمامی ارکان مدیریتی و اجرایی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به حل و فصل کامل ۸۰۰ پرونده معطل در کمیسیون ماده ۵ و تعیین تکلیف هزار پرونده مشابه در روستاها، این اقدام را گامی مهم در بهبود روند سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات مردم دانست و افزود: طرح جامع شهر همدان پس از ۲۰ سال وقفه به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد.

استاندار همدان توسعه گردشگری را محور اصلی رشد اقتصادی استان خواند و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده که ۱۲۱ درصد تعهد اشتغال استان را محقق کرده و بخش مهمی از آن در حوزه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان بوده است.

ملانوری‌شمسی از جذب ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی ظرف یک سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران از کشورهای ترکیه، عراق و چین در پروژه‌های استان حضور دارند و مذاکرات برای جذب سرمایه‌های جدید ادامه دارد.

وی همچنین تکمیل پروژه‌های آبرسانی به ۴۹۰ روستای استان، احداث نیروگاه‌های خورشیدی با هدف تولید ۲ هزار مگاوات برق، نوسازی و ایمن‌سازی ۱۰۸ پروژه آموزشی، کاهش ۵۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای و بهره‌برداری از زیرساخت‌های ورزشی و درمانی را از مهم‌ترین دستاوردهای سال جاری برشمرد.

استاندار همدان با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت و پیشرویدادهای فرهنگی در آستانه همایش بین‌المللی هگمتانه ۱۴۰۵، تأکید کرد: در هفته دولت امسال ۹۴۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی شده و استان به کارگاهی بزرگ از فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بدل شده است.