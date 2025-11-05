آزادیخواه:ایران اهل مذاکره است اما مذاکره باید منطبق بر منافع ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه شامگاه چهارشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر امور خارجه دکتر عباس عراقچی برگزار شد، اظهار کرد: راهبرد سیاست خارجی کشور با تأیید و هدایت رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و هرگونه اقدام خلاف این مسیر انحراف از اصول نظام است.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در باب منطق مذاکره گفت: ما اهل گفت‌وگو هستیم اما گفت‌وگویی که عزت، حکمت و مصلحت ملت ایران را تضمین کند و پیام ضعف یا عقب‌نشینی ندهد.

نماینده مردم ملایر بیان کرد: اگر امروز دشمنان ما قدرت خود را به رخ می‌کشند، باید بدانند قدرت واقعی از آنِ خداوند است؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید «من أشد منا قوة» اما خداوند است که اشدّ قوّتاً است و ما با تکیه بر او در این نبردهای نابرابر نیز پیروز خواهیم شد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان همدان اشاره کرد و افزود: سه برند جهانی همدان شامل شهر جهانی سفال لالجین، شهر جهانی مبل ملایر و شهر جهانی انگور، فرصت بزرگی برای جذب سرمایه و گردشگر است که باید به شکل علمی و نظام‌مند فعال شود.

آزادی‌خواه گفت: صنعت گردشگری، صنایع‌دستی و صادرات محصولات کشاورزی در همدان باید سهم بیشتری از اقتصاد کشور پیدا کند و این امر با مدیریتی مقتدر و هماهنگی دستگاه دیپلماسی شدنی است.

نماینده مردم ملایر تأکید کرد: همان‌گونه که در ماجرای جنگ ۱۲ روزه اخیر وحدت میان میدان و دیپلماسی نتیجه داد، استمرار این هماهنگی می‌تواند منافع کشور را تضمین کند.

وی با اشاره به حضور وزیر امور خارجه در همدان افزود: جامعه جهانی باید از زبان ایران بشنود که ما اهل تعامل، تفاهم و عقلانیتیم، اما هیچ‌گاه از اصول خود عدول نخواهیم کرد.