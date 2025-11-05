به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در بازدید از پروژههای مدرسهسازی در دشتستان اظهار داشت: استان بوشهر در اجرای طرحهای نهضت مدرسهسازی، با پیشرفت ۸۶ درصدی، جایگاه برتر کشور را دارد و تمام پروژههای این حوزه، فعال هستند.
وی افزود: امروز از ۳ مدرسه با مجموع ۲۴ کلاس درس و یک سالن اجتماعات بازدید به عمل آوردیم که سرعت پروژهها، مطلوب است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه ام البنین دالکی، مدرسه ۶ کلاسه نشاط وحدتیه و مدرسه ۶ کلاسه علی ابن ابی طالب سعدآباد مورد بازدید قرار گرفتند که با بررسی موانع و مشکلات، تصمیمات لازم برای شتاب بخشیدن به این پروژهها اتخاذ شد.
زارع یادآور شد: سالن اجتماعات آموزش و پرورش آبپخش نیز بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از شتاب قابل قبولی برخوردار است.
وی ابراز داشت: انتظار داریم مدارس بازدید شده، تا آغاز بازگشایی مدارس سال آینده مورد بهرهبرداری قرار بگیرند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اعتبارات مورد نیاز پروژههای مدرسهسازی در استان بوشهر، تأمین میشوند تا در کمترین زمان ممکن شاهد تکمیل و راهاندازی آنها باشیم.
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