به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری چند دیدار حساس پیگیری می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تقابل تیم‌های ملوان بندرانزلی و شمس‌آذر قزوین در بندرانزلی است این مسابقه از ساعت ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار می‌شود.

ملوان؛ در اندیشه جبران فرصت از دست‌رفته

ملوان بندرانزلی با هدایت مازیار زارع در این فصل عملکرد قابل قبولی داشته و با کسب ۱۳ امتیاز در جایگاه پنجم جدول ایستاده است قوی سپید شمال هفته گذشته در اصفهان برابر ذوب آهن متوقف شد تا شانس صعود به رتبه دوم جدول را از دست بدهد.

ملوانی‌ها حالا در خانه و در حضور هواداران پرشور خود، با انگیزه‌ای دوچندان به میدان می‌روند تا ضمن جبران امتیازات از دست رفته، خود را در جمع چهار تیم بالای جدول تثبیت کنند شاگردان زارع در بازی‌های خانگی نشان داده‌اند تیمی منسجم و سخت کوش هستند و از امتیاز میزبانی نهایت استفاده را می‌برند.

شمس‌آذر؛ نیازمند امتیاز برای فرار از نیمه پایین جدول

در سوی دیگر میدان، شمس‌آذر قزوین با هدایت وحید رضایی با کسب ۸ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد این تیم در هفته‌های اخیر نتوانسته روند ثابتی را حفظ کند و حالا برای بهبود شرایط خود، به دنبال کسب امتیاز از این دیدار دشوار در انزلی است.

شمس‌آذر که فصل گذشته یکی از تیم‌های پرتلاش لیگ بود، در این فصل با تغییرات در ترکیب و کادر فنی هنوز به ثبات تاکتیکی نرسیده است رضایی و شاگردانش می‌دانند که حتی یک امتیاز از انزلی نیز می‌تواند در پایان فصل ارزشمند باشد.

نبرد تاکتیکی در میانه زمین

پیش بینی می‌شود بخش زیادی از بازی در میانه زمین جریان داشته باشد. ملوان با استفاده از هافبک‌های جنگنده و سرعت بالای وینگر های خود، تلاش دارد بازی را در نیمه حریف به جریان بیندازد. در مقابل، شمس‌آذر با رویکرد دفاع فشرده و ضد حمله‌های سریع وارد میدان خواهد شد.

ملوان در فاز هجومی تا کنون عملکرد بهتری از حریفان خود داشته و با وجود تساوی هفته گذشته، یکی از تیم‌های پرتلاش لیگ از نظر مالکیت توپ و خلق موقعیت بوده است.

هواداران؛ برگ برنده قوی سپید

بدون تردید حضور تماشاگران پرشور انزلیچی در ورزشگاه سیروس قایقران می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در این بازی داشته باشد. هواداران ملوان همواره به عنوان یار دوازدهم تیم شناخته می‌شوند و حمایت آن‌ها انگیزه‌ای مضاعف برای شاگردان زارع ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز بازی

با توجه به اختلاف پنج امتیازی دو تیم و شرایط متفاوتشان در جدول، ملوان در صورت پیروزی می‌تواند موقتاً تا رده‌های بالای جدول صعود کند. در مقابل، شمس‌آذر نیز با کسب امتیاز از این دیدار، می‌تواند فاصله خود را از منطقه خطر کاهش دهد.

این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای ملوان، حفظ روند رو به رشد و نزدیکی به صدر، و برای شمس آذر، تثبیت جایگاه و بازگشت به مسیر نتیجه گیری.

ملوان بندرانزلی در حالی میزبان شمس‌آذر قزوین است که هر دو تیم برای رسیدن به هدفی متفاوت به میدان می‌آیند؛ قوی سپید برای بازگشت به جمع مدعیان و میهمان برای حفظ بقا در میانه جدول. با این شرایط، دیدار روز پنجشنبه در انزلی می‌تواند یکی از بازی‌های تماشایی و پرهیجان هفته دهم لیگ برتر باشد.