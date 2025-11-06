وزیر آموزش و پرورش: نقطه آغاز تحول، بازنگری در برنامه درسی مدارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در سفر یک روزه خود به استان یزد در دیدار با آیت‌الله ناصری امام جمعه یزد، با تأکید بر لزوم اجرای سند تحول بنیادین، اعلام کرد که نقطه آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت، بازنگری اساسی در برنامه درسی مدارس است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: سند تحول بنیادین یک سند متعالی است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبرو بوده است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات، ایرادات اساسی در ریل اصلی آموزش و پرورش یعنی برنامه درسی در مدرسه است؛ چرا که تربیت در مدرسه رقم می‌خورد.

وی به اقدامات انجام شده در راستای توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: در این راستا ۲۴۰۰ فضای آموزشی و تجهیزات استاندارد طراحی و ایجاد شده است.

کاظمی با بیان اینکه تحول در آموزش، تحول در مدیران و معلمان است، بر توانمندسازی معلمان با رویکرد فناورانه و هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: باید به سمت توانمندسازی نیروی انسانی با استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت کاهش فعالیت‌های نمادین استانی گفت: باید فعالیت‌های پرورشی را به مدرسه برگردانیم. در حوزه پرورشی و در تربیت دینی و ورزش شاهد نفوذ و مشارکت پایین در این حوزه‌ها هستیم. راه حل این چالش‌ها، بازگشت به مدرسه و تعیین مسیر در خود مدرسه است.

کاظمی با انتقاد از ساختار کنونی، خواستار تغییر رویکرد از نظام آموزشی حافظه‌محور به برنامه‌ای تربیت‌محور و مهارت‌محور یکپارچه شد و افزود: برنامه درسی باید حافظه‌محور نباشد، بلکه بر فعالیت، مهارت و تمام اجزا تربیتی استوار باشد.

وی با اشاره به شکاف‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت، شکل‌گیری سازمان تعلیم و تربیت کودک را اقدامی برای رفع غفلت در دوره ابتدایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این اشکال ساختاری در حال رفع است.

وزیر آموزش و پرورش، نیاز به اتصال نظام تعلیم و تربیت با نظام دانشگاهی را از دیگر شکاف‌هایی دانست که باید برطرف شود.

کاظمی در ادامه به برخی اقدامات در دست اجرا برای تحقق سند تحول اشاره کرد و گفت: تحول در برنامه درسی یکی از اقدامات است، طراحی نقشه راه تحول در برنامه درسی و آغاز اجرای آزمایشی آن در پایه ابتدایی با هدف تعمیم به تمام کتاب‌های درسی در یک دوره پنج ساله انجام می‌شود و در هشت مدرسه این فعالیت آغاز شده است.

وی از دیگر برنامه‌ها را تحول ساختاری و انجام مطالعات برای اصلاح ساختار نظام آموزشی به ویژه در دوره دوم متوسطه، با هدف هدایت بیشتر دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و اتصال به بازار کار دانست.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر توجه به فعالیت‌های پرورشی و کاهش فعالیت‌های نمادین و بازگشت محوریت کار به درون مدرسه، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرآن در مدارس از اولویت‌های اصلی در این حوزه است.

وی دانشگاه فرهنگیان را سرچشمه زلال و جوشان نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت خواند و بر ضرورت تحول در نظام تربیتی این دانشگاه تأکید کرد.

کاظمی تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید با طی دوره‌های پیوسته در حوزه نماز و قرآن، در مهارت‌های دعوت و پاسخگویی به دانش‌آموزان قوی باشند و بدون گذراندن این دوره‌ها فارغ‌التحصیل نخواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه معیشت فرهنگیان و ساخت فضاهای آموزشی، ابراز امیدواری کرد با اصلاحات ساختاری آتی، فرصت بیشتری برای برنامه‌های خلاقانه و تحول‌آفرین فراهم شود.