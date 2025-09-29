برنامه درسی مدرسه ای؛ حرکت از کتاب محوری به برنامه محوری

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت گفت: برای تحقق تحول آموزشی در مدارس، لازم است مدارس بر اساس چارچوب ملی، برنامه درسی اختصاصی خود را متناسب با شرایط و نیازهایشان تدوین کنند.

وی برنامه درسی ملی را مشمول همه پایه‌ها و مقاطع تحصیلی دانست و افزود: لازمه ایجاد تحول واقعی در مدارس، ارائه خدمات آموزشی به همه مدارس است که این خدمات آموزشی باید منطبق بر نقشه راه تعلیم و تربیت و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد.

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به اینکه نقشه تربیت و یادگیری کودکان و نوجوانان در قالب یک برنامه درسی مدرسه‌ای در اختیار مدارس قرار می‌گیرد گیرد؛ افزود: چارچوب برنامه درسی مدرسه‌ای به‌صورت ملی طراحی می‌شود اما هر مدرسه باید بتواند نسخه متناسب با موقعیت و اقتضائات خود را تدوین و اجرا کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: نگاه به برنامه درسی مدرسه‌ای به معنای فاصله گرفتن از کتاب‌محوری و حرکت به سمت برنامه‌محوری است.

وی با انتقاد از توجه صرف به کتب درسی گفت: وقتی کتاب درسی به‌عنوان رسانه آموزشی محور همه فعالیت‌ها و تنها ابزار آموزشی باشد، خلاقیت‌های معلم و نیازهای فردی دانش‌آموزان و اقتضائات بومی مناطق نادیده گرفته می‌شود. اما وقتی چارچوب برنامه درسی به مدرسه داده شود، هم خلاقیت و نوآوری معلم مجال بروز پیدا می‌کند و هم برنامه‌ها می‌توانند با نیازهای مدرسه و منطقه هماهنگ شوند.

ارتباطی میان مفاهیم کتب درسی و فعالیت‌های پرورشی وجود ندارد

معاون وزیر آموزش و پرورش یکی دیگر از الزامات تحول را یکپارچگی در برنامه‌های مدرسه دانست و گفت: بسیاری از خانواده‌ها یا دانش‌آموزان احساس می‌کنند ارتباط شفافی میان آموزش مفاهیم درسی با فعالیت‌های پرورشی یا ورزشی وجود ندارد. به همین دلیل نیازمند نقشه‌ای جامع هستیم که جای هر فعالیت آموزشی و تربیتی را در مدرسه مشخص کند و نسبت آن را با اهداف رشد یکپارچه دانش‌آموزان روشن سازد.

لطیفی خاطر نشان کرد: این برنامه یکپارچه با همکاری تمامی معاونت‌های ستادی وزارت آموزش‌وپرورش از جمله معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت‌های آموزشی، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت و همچنین انجمن اولیا و مربیان و بخش‌های دیگر تدوین شده است. هدف آن است که فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی در مدارس هم‌افزا و هم‌جهت عمل کنند و مدرسه به کانون تربیت یکپارچه تبدیل شود.