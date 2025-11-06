به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر پاسالار در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان عسلویه با تاکید بر اهمیت سواد آموزی و نقش سواد در پیشرفت و توسعه اظهار کرد: سواد موجب رشد و ترقی فردی و اجتماعی افراد و نیز افزایش آگاهی و درک مسائل اجتماعی آنان می‌شود.

وی به نقش نهضت سواد آموزی اشاره کرد و افزود: یکی از کارهای ماندگار در نظام جمهوری اسلامی مبارزه با بی‌سوادی بود، کار سختی بود که بتوانیم افراد بزرگسال که درگیری ذهنی و دانش اجتماعی متفاوتی دارند به کلاس سواد آموزی بکشانیم و کار ساده ای نیست اما این کار در ابتدای انقلاب تاکنون در کشور انجام شده است و الان بی‌سوادان در کشور ما اندک هستند.

فرماندار عسلویه افزود: با توجه اینکه اعلام شده است آمار بیسوادی در عسلویه از میانگین استان بالاتر است نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد و باید از همین الان به فکر پایش آمار واقعی بیسوادی در شهرستان باشیم و از بانک اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: این شورا را فعال نگه داشته و جلسات تخصصی تشکیل دهیم و از صاحب نظران و نخبگان استفاده کنیم. همه دستگاه‌های عضو در این شورا باید تلاش و همکاری کنند و بخشداران، شهرداران، دهیاران شوراها و ائمه جمعه به کمک بیایند به خصوص در بحث شناسایی بی‌سوادان مشارکت کنند.

پاسالار تصریح کرد: عواملی ممکن است در بی‌سوادی در شهرستان نقش داشته باشد که می‌توان از جمله به مهاجر پذیری و حضور افراد مختلف برای کار در شهرستان، اشتغال زود هنگام کودکان و نوجوانان، بی انگیزه گی بی‌سوادان، درک اجتماعی والدین و مسائل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.

غلامپور مدیر آموزش و پرورش شهرستان و عسکری کارشناس سواد آموزی گزارشی از وضعیت سواد آموزی شهرستان ارائه دادند و برخی از اعضا نیز نظرات خویش را بیان کردند.