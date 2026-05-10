فرماندار عسلویه: تمرکز بر امور آموزشی و سوادآموزی از اولویت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار یکشنبه شب در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان با تأکید بر اینکه سواد زیربنای توسعه پایدار هر جامعه است، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی را مکلف کرد تا با رویکردی متفاوت و با جدیت، شناسایی افراد بیسواد را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: در نظام اسلامی، بیسوادی یک نقیصه اجتماعی محسوب میشود و باید از تمامی ظرفیتهای حاکمیتی برای عبور از این وضعیت بهره گرفت.
پاسالار با تحلیل آماری وضعیت سواد در منطقه، تمرکز بر امور آموزشی و سوادآموزی را یکی از اولویت های شهرستان خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع سواد در جامعه امروزی خصوصاً در خانواده ها، نیازمند برنامهریزی هوشمندانه و تلاش مضاعف دستگاههای متولی است.
رئیس شورای سوادآموزی شهرستان، شناسایی دقیق و لایهبهلایه جامعه هدف را گام نخست این حرکت دانست و بر لزوم ایجاد انگیزههای اجتماعی برای ترغیب بیسوادان به فراگیری علم تأکید کرد.
فرماندار عسلویه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان و همکاری سازمانهای مردمنهاد، بر ضرورت همافزایی بینبخشی با آموزش و پرورش تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سوادآموزی نباید به یک نهاد خاص محدود شود، تاکید کرد :دستگاه های مرتبط با پایش مستمر جامعه هدف خود، حلقههای مفقوده شناسایی بیسوادان را ترمیم کنند.
