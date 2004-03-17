مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بازگشت سازمان ملل به عراق را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" حامد بياتي" عضو مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت: به اعتقاد ما سازمان ملل متحد بايد هرچه سريعتر به عراق برگردد و اگراين بازگشت ازاول ماه آوريل (فروردين ماه) باشد، بهتراست.

وي گفت:مجلس اعلاي انقلاب اسلامي از نتايج ماموريت هيات سازمان ملل متحد به عراق به رياست" اخضر ابراهيمي" نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد و گزارش آنها مبني بر نبود شرايط كافي براي اجراي انتخابات عمومي نااميد نشده است .

ابراهيمي در گزارشي به كوفي عنان برگزاري انتخابات زود هنگام درعراق را غير ممكن اعلام كرده بود. بياتي گفت: معتقد نيستم كه نتايج اين ماموريت مثبت بود بلكه برعكس اكثريت شيعيان عراق كه طرفدار آيت الله العظمي سيد علي سيستاني هستند خواستار برگزاري انتخابات فوري شدند.

قراراست 25 عضو شوراي حكومت انتقالي عراق متشكل از شيعيان ، كردها، سني ها و تركمن ها ومسيحيان با برگزاري نشستي، نقش سازمان ملل متحد در دوره انتقالي سپردن قدرت به عراقيها را بررسي كنند.