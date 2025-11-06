تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره پژوهش و فناوری کتابخانه ملی 

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال پژوهشگران و درخواست‌های متعدد برای تمدید مهلت، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری اعلام کرد که زمان ارسال آثار تا روز دوشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

بر این اساس، پژوهشگران، استادان، کارشناسان و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه جشنواره پژوهش و فناوری سازمان ارسال کنند.

جشنواره پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، تجلیل از دستاوردهای علمی برتر و تقویت ارتباط میان پژوهش و فناوری در حوزه اسناد، کتابداری و علوم انسانی برگزار می‌شود.