محمدی: باید از برزیل و اسپانیا انتقام بگیریم نه افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، باقر محمدی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران، پس از تساوی دو بر دو برابر افغانستان، ضمن ابراز ناراحتی از نتیجه این دیدار گفت: واقعاً حیف شد که توپ‌های ما به گل تبدیل نشد. اگر فرصت‌هایمان به ثمر می‌نشست، بدون شک نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد.

وی با انتقاد از قضاوت داور مسابقه افزود: از داوری در این رقابت‌ها بسیار گله‌مندم. داوران در صحنه‌های پنجاه‌پنجاه معمولاً به سود حریفان ما سوت می‌زنند. حتی توپی که منجر به گل دوم تیم افغانستان شد، به‌نظر من کاملاً خطا بود.

محمدی در ادامه با تأکید بر جایگاه بالای فوتسال ایران در دنیا اظهار داشت: ما تیم ایران هستیم، تیمی که در رده پنجم جهان قرار دارد. هدف ما همیشه رقابت با قدرت‌های بزرگی مثل برزیل و اسپانیا است، نه تیم‌هایی مانند افغانستان. در دیدارهای بعدی تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مردم عزیز کشورمان را خوشحال کنیم.

دروازه‌بان تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: از همه مردم ایران به خاطر این نتیجه عذرخواهی می‌کنم و قول می‌دهم در ادامه مسابقات با عملکرد بهتر، پاسخ حمایت‌هایشان را بدهیم.