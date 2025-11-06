به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه پنجشنبه در مراسم آبرسانی به ۷۰ روستای استان گفت: در پروژه آبرسانی به ۷۰ روستا بیش از ۷۰۰ کیلومتر خطوط شبکه کار شده است.

برارزاده ادامه داد: در راستای آبرسانی به ۵۰۷ روستا به طول هزار کیلومتر تفاهم‌نامه امضا شد تا به برکت حضور امروز خیر نیک‌اندیش حاج اکبر ابراهیمی درگاه جدیدی در مازندران برای اصلاح شبکه ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: به تلاش همه جانبه استاندار، امروز مازندران در همه حوزه‌ها به کارگاه سازندگی تبدیل شد.

عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: کوهدشت غربی دهستانی است که به عنوان مناطق محروم در لیست هیأت دولت قرار می‌گیرد.

زمانی با بیان اینکه جاده در کنار آبرسانی، دغدغه این مردم است، افزود: بودجه‌ای که برای پروژه آسفالت این محور اختصاص دادیم که به استاندار اعلام کردم و با حمایت فرماندار و مدیرکل راه و با عنایت ویژه استاندار، مشکل این مردم رفع شود.