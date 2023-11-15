۱۲۰۰ میلیارد ریال برای طرح آبرسانی روستایی ساری صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به صرف بیش از هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال اعتبار در طرح ملی آبرسانی روستایی، در شهرستان ساری طی سال‌های گذشته گفت: از این اعتبار، مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال برای اجرای فاز اول قرارداد محرومیت زدایی در شهرستان ساری هزینه شد.

برارزاده با اشاره به اینکه در شهرستان ساری درطرح ملی آبرسانی روستایی، ۴۰ پروژه شامل ۴ مجتمع و ۳۶ پروژه تک روستایی با برخورداری ۱۱۸ روستا تعریف شد، افزود: ۲۹ پروژه شامل ۲ مجتمع و ۲۷ پروژه تک روستایی پس از اتمام تعهدات از طرح ملی خارج شده است.

وی با بیان اینکه از پروژه‌های طرح مذکور، در فاز اول محرومیت زدایی، دو پروژه به نامهای مجتمع آبرسانی ششک چورت و مجتمع آبرسانی خزرآباد، مشتمل بر ۵۳ روستا تعریف شد، ادامه داد: احجام فیزیکی این پروژه‌ها شامل احداث ۳ باب مخزن زمینی به حجم ۱۲۰۰ متر مکعب و یک واحد ایستگاه پمپاژ، اجرای لوله گذاری ۳۲ کیلومتر خط انتقال و ۲۵ کیلومتر شبکه توزیع آب، تهیه، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه دیزل ژنراتور و یک دستگاه پکیج حذف آهن می‌باشد که پس از اجرای آنها، پیش بینی می‌شود قریب به ۱۰۰ روستا از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند شوند.

مدیرعامل آبفای مازندران تصریح کرد: تا کنون احداث مخازن ذخیره به اتمام رسید و ۲۴ کیلومتر خط انتقال و ۲۹ کیلومتر شبکه توزیع آب نیز به اجرا در آمد.

وی میزان پیشرفت فیزیکی مجتمع ششک و چورت را ۵۰/۵۷ و مجتمع خزرآباد را ۹۲ درصد دانست.