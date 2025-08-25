به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه دوشنبه پس از افتتاح پروژههای آبرسانی شیرود و نشتارود، ضمن قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم در مجلس و استاندار مازندران اظهار داشت: در سالهای اخیر نگاه ملی به مازندران تقویت شده و دغدغههای جدی در حوزه آب شرب که سالها مغفول مانده بود، اکنون در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو قرار گرفته است.
برارزاده با اشاره به مشکلات گذشته شیرود در کمیت و کیفیت آب شرب افزود: بخشی از اصلاح شبکه به همت شورای شهر و شهرداری شیرود انجام شد که به عنوان الگویی موفق در سطح استان شناخته میشود.
وی با بیان اینکه امروز شاهد بهرهبرداری از طرحهایی همچون حفر چاه و اصلاح شبکه در نقاط مختلف هستیم، گفت: این پروژهها با پیگیریهای دکتر حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس و حمایت وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رسیده است.
مدیرعامل آبفای مازندران همچنین از پیگیری جدی پروژه تصفیهخانه فاضلاب تنکابن خبر داد و افزود: این پروژه از آرزوهای دیرینه مردم منطقه است و با اختصاص زمین، سهم ۴۰ درصدی دولت و اخذ مجوز ماده ۲۳، امیدواریم در دهه فجر امسال کلنگزنی آن انجام شود.
وی از تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای آبرسانی در منطقه خبر داد و گفت: تنها در دیوخانی ۱۹ کیلومتر لولهگذاری انجام شده و پروژه انتقال آب از سدهای دوهزار و سههزار نیز در دستور کار قرار دارد که آینده تأمین آب غرب استان را تضمین میکند.
برارزاده به مصوبه هیئت دولت برای اختصاص ۱۰۶ دستگاه دیزل به مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این تجهیزات به تنکابن اختصاص خواهد یافت. همچنین ماهیانه ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای امور مکانیکی و خرید تجهیزات در نظر گرفته شده است.
وی تأمین بیل مکانیکی و تانکرهای آبرسانی را از نیازهای فوری شهرستان دانست و گفت: با منابع حاصل از برخورد با انشعابات غیرمجاز میتوان برای خرید آنها اقدام کرد، بهویژه در مناطق پرجمعیت شیرود و شرق شهرستان.
مدیرعامل آبفای مازندران تأکید کرد: نگاه نماینده مردم و استاندار به مسائل آب و فاضلاب، نگاهی ملی است و آثار خدمات انجامشده در این بخش فراتر از سطح شهرستان خواهد بود. شورای شهر و شهرداری شیرود نیز با اولویت دادن به زیرساختها به جای مسائل ظاهری شهر، شایسته قدردانی هستند.
وی در پایان گفت: با همافزایی دستگاهها و صبوری مردم، آینده تنکابن و غرب مازندران در حوزه آب و فاضلاب روشن است و پروژههای در حال اجرا، امنیت آبی منطقه را برای دهههای آینده تضمین خواهد کرد.
