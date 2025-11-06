به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه مدیر باید بداند به کجا میخواهد برود و چه هدفی را دنبال میکند، گفت: مدیری که بدون نقشه حرکت کند، به مقصد درست نمیرسد.
وی افزود: اگر امروز مردم از عملکرد ما ناراضی هستند، باید بدانیم مشکل از خود ما مدیران است، نه از مردم.
وی با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره نظم و حساب در آفرینش گفت: قرآن میگوید همه چیز در آسمان و زمین بر اساس نظم و اندازه است؛ بنابراین ما نیز باید با برنامه و هدف، برای ساختن شهر و استان خود اقدام کنیم.
رئیسجمهور با انتقاد از مصرف بیرویه انرژی در کشور، اظهار داشت: اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف نفت و گاز صرفهجویی کنیم، میتوانیم منابع قابل توجهی را برای توسعه زیرساختها از جمله راه و قطار اختصاص دهیم.
وی افزود: مدیران نباید به روزمرگی و ظاهر کار بسنده کنند، بلکه باید با نگاهی علمی و آیندهنگر، مسیر توسعه پایدار را طراحی کنند.
پزشکیان تأکید کرد: هر مدیری باید ابتدا از اصلاح خود آغاز کند؛ زیرا تا مدیر اصلاح نشود، سیستم اصلاح نمیشود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم وقتی ناراضیاند، یعنی ما به وظیفهمان درست عمل نکردهایم و خدمت صادقانه به مردم باید اولویت همه مدیران باشد، چرا که جمهوری اسلامی با رأی ۹۸ درصدی مردم شکل گرفته و ما موظف به پاسخگویی به آنان هستیم.
وی در پایان ضمن تأکید بر همدلی، صرفهجویی و بهرهگیری از علم روز برای حل مشکلات گفت: اگر با هم باشیم و به درستی برنامهریزی کنیم، میتوانیم بر چالشها غلبه کنیم و آیندهای روشن برای کردستان و ایران بسازیم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان صبح پنجشنبه در قالب سفری یک روزه وارد سنندج شد و تاکنون در نشستهایی با فعالان فرهنگی و فرهیختگان استان، فعالان اقتصادی حضور داشت.
افتتاح چند طرح عمرانی و اقتصادی نیز با حضور رئیس جمهور قبل از هر پنجشنبه انجام شد.
حضور در نشست با علما و روحانیون استان، نشست فعالان سیاسی و نهضت توسعه عدالت آموزشی از برنامههای عصر پنجشنبه سفر پزشکیان در سفر به کردستان بود.
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