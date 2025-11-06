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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

واژگونی شورلت با سرنشینان عراقی در محور سرابله ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی شورلت با سرنشینان عراقی در محور سرابله ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت

ایلام - واژگونی شورلت با سرنشینان عراقی در محور سرابله استان ایلام ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه واژگونی یک دستگاه خودروی شورلت با سرنشینان عراقی در محور سرابله – کارخانه سیمان ۱۰ مصدوم برجا گذاشت که همگی با وضعیت عمومی پایدار به مراکز درمانی منتقل شدند.

پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس 115 (EOC) ، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

حال عمومی مصدومان حادثه پایدار گزارش شده است، پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

گفتنی است علت دقیق این سانحه در دست َبررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد

کد مطلب 6647534

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