حزب الله عراق: سلاح ما مشروع است و در دستان ما باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، جعفر الحسینی سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق در واکنش به مداخلات آمریکا برای خلع سلاح نیروهای مقاومت در این کشور تاکید کرد: سلاح ما مشروع و سازمان دهی شده است.

وی افزود: سلاح ما در دستان ما باقی خواهد ماند.

گردان‌های حزب الله عراق پیشتر نیز تاکید کرده بود که سلاح مقاومت، ضامن امنیت عراق و عامل دفاع از این کشور در برابر دشمنان است.

لازم به ذکر است که در سایه نقش آفرینی نیروهای مقاومت عراق در برابر عناصر تروریست وابسته به آمریکا، دولت این کشور به دنبال اعمال فشار بر بغداد برای خلع سلاح این نیروها است.