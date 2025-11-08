آغاز مرحله سکوت انتخاباتی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، سکوت انتخاباتی در این کشور از صبح امروز یک روز قبل از آغاز روند رأی گیری ویژه شروع شد. در این دوره نامزدها حق تبلیغات را تا پایان روند رأی گیری نخواهد داشت.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق روز گذشته از آمادگی کامل خود برای برگزاری روند انتخابات پارلمانی با هماهنگی نهادهای امنیتی مربوطه خبر داد.
این کمیساریا در بیانیهای اعلام کرد که مرحله سکوت انتخاباتی از ساعت ۷ صبح فردا آغاز میشود و تا پایان رایگیری عمومی ادامه خواهد داشت.
در این بیانیه اشاره شد که هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها یا فهرستهای انتخاباتی در این بازه زمانی، تخلف صریح از دستورالعملها به شمار میرود و اقدامات قانونی علیه نهادهای متخلف اتخاذ خواهد شد.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تاکید کرد که هدف از سکوت انتخاباتی در عراق ایجاد فضای آرامی است که به رای دهنده فرصت میدهد آزادانه فکر و بدون اعمال نفوذ و تبلیغات لحظه آخری، نمایندگان خود را انتخاب کند.
قرار است رأیگیری ویژه (مخصوص کسانی که نمیتوانند در روزهای عادی رأی دهند مانند نیروهای مسلح) روز یکشنبه ۹ نوامبر از ساعت ۷ صبح آغاز شود. رأیگیری عمومی نیز پس از رأیگیری ویژه انجام و از صبح روز سه شنبه ۱۱ نوامبر (بیستم آبان) آغاز خواهد شد.
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