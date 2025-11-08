سریال «دو نیمه ماه» به دانشگاه رفت؛ ادامه تصویربرداری دهه ۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معظمی این روزها سریالی ملودرام را با فضایی سیاسی اجتماعی کارگردانی می کند که اسم موقت آن «دو نیمه ماه» است. این مجموعه هفته گذشته در هتل هالی در خیابان رضا مقدسی تصویربرداری شد که سال ۵۹ را به تصویر می کشید.

در این قسمت ها محیا دهقانی بازیگر نقش اول این سریال و همچنین نگین صدق گویا حضور داشتند. این هفته نیز ادامه تصویربرداری سریال در دانشگاه تربیت مدرس انجام می شود.

سریال در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به سفارش مرکز سیمافیلم تولید می‌شود که سه دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ را در بر می‌گیرد. نگارش فیلمنامه را نیز داوود بیدل به همراه گروهی از نویسندگان بر عهده داشته است.

این پروژه حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ بازیگر و بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ لوکیشن دارد که بخش‌هایی از تصویربرداری این سریال طی ۶ روز در محل سابق زندان رجایی‌شهر انجام شده است.

از دیگر بازیگران این سریال می توان به حمید گودرزی، مهدی فخیم زاده، محیا دهقانی، مهلقا باقری، احمد نجفی، فریبا کوثری و ..‌. اشاره کرد.