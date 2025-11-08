دانای عزیزی: کوچ قشلاقی عشایر شیروان آغاز شد

علی دانای عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجوز کوچ میانگین ۵ هزار نفر از عشایر شیروان در قالب ۹۰۰ تا هزار و ۲۰۰ خانوار کوچ خود را به مناطق قشلاقی استان گلستان هرساله صادر میشود.
وی افزود: عشایر شیروان با حدود ۱۴۰ هزار رأس دام به مدت ۶ ماه در مراتع قشلاقی مراوهتپه، کلاله و گنبد استان گلستان مستقر خواهند شد و این آمار نشاندهنده اهمیت پدیده کوچ در ساختار اجتماعی و اقتصادی عشایر زحمتکش خراسان شمالی است.
رئیس اداره امور عشایر شیروان در ادامه تصریح کرد: در بازدید به عمل آمده راههای عشایری باتوجه به کمبود بارش مشکل تردد ندارند و دستگاههای راهساز در مناطق عشایری مستقر هستند و ۷۰۰ کیلومتر راه عشایری قشلاقی مرمت میشود.
این مقام مسوول افزود: هماهنگیهای لازم با دستگاههای امنیتی و اجرایی خدماترسان انجام شده و دستگاههای خدماترسان مانند دامپزشکی، بهداشت و درمان، آموزشوپرورش و منابع طبیعی در مسیر کوچ و محل استقرار عشایر خدمات لازم را ارائه میدهند.
دانای عزیزی بیان کرد: با توجه به خشکسالیهای اخیر، اولویت ما تأمین نهاده دامی و آب برای دامها است و با ۴ تانکر در این زمینه فعالیت داریم که با هماهنگی بهعملآمده با اداره کل امور عشایر استان تا ۶ تانکر نیز در شرایط بحرانی برای رفع نیاز عشایر قابلافزایش است.
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