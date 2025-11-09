به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در حالی به میزبانی بحرین برگزار شد که کاروان ۴۰۰ نفره ایران موفق به کسب ۷۶ مدال شامل ۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز شد و در رده چهارم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.

کمیته ملی المپیک به فاصله چند روز پس از اتمام کامل این بازی‌ها، پاداش مدال آورانش را پرداخت کرد البته پیش از این و در جریان بازی‌ها، ورزشکارانی که صاحب مدال طلا شده بودند پاداشی مجزا از مصوبه هیئت اجرایی هم دریافت کرده بودند.

۱۰۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان پاداش مصوب هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برای ورزشکاران مدال آور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین بود. این کمیته در مورد چگونگی پرداخت پاداش مدال آوران تیمی و اعضای کادر فنی تیم‌ها هم مصوباتی داشت.

علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تاکید دارد که در پرداخت پاداش به مدال آوران این کاروان و مربیان‌شان، مصوبه هیئت اجرایی به صورت کامل اجرایی شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پاداش مدال آوران در بازی‌های آسیایی جوانان به صورت ریالی مصوب شد. با این حال با در نظر گرفتن ارزشمند بودن مدال طلا، در همان بحرین به مدال آوران طلا پاداشی یورویی و به عنوان پاداش پای سکو اهدا شد.

به گفته پاکدل، این پاداش پای سکو فقط به ورزشکارانی که صاحب مدال طلا شدند و به میزان ۲۰۰ یورو پرداخت شد.

سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان همچنین در مورد محاسبه پاداش مدال آوران تیمی گفت: در بازی‌های آسیایی جوانان ۴ تیم هندبال و فوتسال دختران و والیبال پسران و دختران صاحب مدال طلا شدند. هیئت اجرایی اینگونه مصوب کرده بود که معادل پاداش انفرادی به تیمی‌ها پرداخت شود و این اقدام اجرایی هم شد. این اولین بار بود که کمیته ملی المپیک در پرداخت پاداش‌ها، چنین نگاه یکسانی به بخش انفرادی و تیمی داشت.

پاکدل همچنین در مورد پاداش مربیانِ ورزشکاران مدال آور در بحرین گفت: قرار بر این بود که اعضای کادر فنی معادل نیمی از پاداش ورزشکاران شأن را دریافت کنند. بنابراین کمیته ملی المپیک رقمی معادل ۵۰ درصد مجموع مدال‌های هر رشته را در اختیار فدراسیون مربوطه قرار داد تا به اختیار مسئول مربوطه میان اعضای کادر فنی توزیع شود.

وی در این زمینه یادآور شد: در رشته‌های تیمی که صاحب مدال طلا شدند، با لحاظ کردن پرداخت معادل پاداش تیمی‌ها به انفرادی‌ها، معادل نیمی از کل پاداش برای کادر فنی کنار گذاشته شد. به طور مثال برای هر یک از تیم‌های دختران و پسران والیبال که قهرمان شدند، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه به ورزشکاران شأن اهدا شد. نیمی از این پاداش یعنی ۶۰۰ میلیون تومان هم برای اعضای کادر فنی لحاظ شد.

«در میان ورزشکاران مدال آور در بازی‌های آسیایی جوانان، محمدمهدی غلامی ۲ مدال طلا کسب کرد. پاداش پرداختی به این ورزشکار به چه صورت بود؟»، پاکدل در پاسخ به این پرسش گفت: غلامی در دو ماده مختلف موفق به کسب مدال طلا شد و پاداش یورویی هم دو بار به او اهدا شد. در پرداخت پاداش ریالی هم معادل ۲ مدال در نظرگرفته شد. این هم بخشی از مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد پاداش مدال آوران بحرین بود.

سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان تاکید کرد که تمام مصوبات هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد پرداخت پاداش به مدال آوران این بازی‌ها و مربیان‌شان اجرا شده است.