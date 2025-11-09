خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهایی که رسانه‌های غربی با روایت‌های تحریف شده تلاش دارند ذهن جامعه ایرانی را از واقعیات تاریخی، قدرت ملی و انسجام فرهنگی‌اش دور کنند، پویش «دوباره در برابر ایران زانو خواهید زد» در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور شکل گرفته است؛ پویشی برخاسته از دل مردم و نخبگان برای بازخوانی عزت تاریخی ایران و نمایش صلابت تمدنی ملتی که هرگز در برابر تهدید و تحریم سر فرود نیاورده است.

در همین رابطه «مهرداد توکلی‌راد» جامعه‌شناس و تحلیلگر اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تمدنی این پویش سخن گفت و آن را ضرورتی برای تقویت هویت ملی، مقابله با جنگ روانی دشمنان و بازسازی غرور ایرانی دانست.

تاریخ؛ گنجینه هویت و راهنمای آینده

توکلی‌راد با بیان اینکه روح ایران پر از تاریخ است؛ تاریخی مملو از فراز و فرود، تلخی و شیرینی، شکست و پیروزی، سلحشوری و افتخار. ما باید از این گنجینه درس بگیریم، اظهار کرد: تاریخ را باید دقیق، درست و ناب خواند تا بتوان آینده را ساخت. دشمن امروز می‌کوشد با تحریف تاریخ ما، ذهن ایرانی را از واقعیت دور کند و تصویری واژگون از گذشته بسازد تا بر رفتار و تصمیم‌های ما تأثیر بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نشده است، گفت: هر کشورگشایی که به این خاک وارد شد، نه‌تنها در برابر قدرت نظامی بلکه در برابر اندیشه و غنای فرهنگی ایران سر تعظیم فرود آورد. ما ملتی هستیم که از درون سختی‌ها برمی‌خیزیم و از دل بحران‌ها تاریخ می‌سازیم.

از سلحشوری تا همبستگی؛ میراث ماندگار مقاومت ایرانی

این جامعه‌شناس در ادامه با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» و تأثیر آن بر تقویت روحیه ملی گفت: در دوره‌ای که دشمن تصور می‌کرد با تحریم‌های سنگین و تهدیدهای کمرشکن می‌تواند ملت ایران را از پا درآورد، تنها چند ساعت پس از آغاز درگیری‌ها، انسجام بی‌نظیری در کشور شکل گرفت فرماندهان جوان ایرانی با تکیه بر ایمان و دانش خود ورق جنگ را برگرداندند و جهان دید که موشک‌های ایرانی چگونه معادلات نظامی و سیاسی را دگرگون کردند.

وی افزود: آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، صرفاً یک نبرد نظامی نبود؛ بازنمایی روحیه تاریخی و سلحشوری ایرانی بود که حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور و نسل جدید را نیز به وجد آورد این حماسه نشان داد که در خون هر ایرانی، جوهره‌ای از مقاومت و ایستادگی نهفته است.

پویش‌هایی از جنس آگاهی و شور ملی

توکلی‌راد پویش «در برابر ایران دوباره زانو خواهید زد» را ادامه همان روح تاریخی دانست و گفت: این پویش فقط یک حرکت تبلیغاتی یا احساسی نیست؛ همانند نواهای حماسی و سرودهای ملی، باید ذهن و رفتار مردم را به وجد بیاورد و جامعه را نسبت به تاریخ و هویت خود آگاه‌تر کند. این پویش، تبیین‌کننده واقعیت‌ها است؛ واقعیت‌هایی که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند پنهانشان کنند.

به گفته وی نسل جوان امروز باید بداند که ایران، چه در دوران باستان و چه در شکوفایی اسلامی و دوران معاصر، همیشه مهد علم، هنر، ایمان و شجاعت بوده است که اگر این بازخوانی درست انجام شود، هویت جدیدی در میان نوجوانان و جوانان شکل می‌گیرد؛ هویتی که بر پایه خلاقیت، نوآوری و ایمان استوار است.

نقش رسانه‌ها در روایت درست از تاریخ

وی با اشاره به تبلیغات مسموم رسانه‌های بیگانه گفت: در برابر این تبلیغات مصدوم‌کننده و روحیه یأس‌آفرین باید با قدرت ایستاد روزی برخی گفتند موشک‌های ایرانی آبگرمکن است؛ برخی به اصطلاح روشنفکران نیز تردید کردند. اما واقعیت این است که در جنگ ۱۲ روزه، دستاوردهای جوانان ایرانی زخم‌های عمیقی بر پیکره دشمن گذاشت و آن‌قدر تأثیرگذار بود که حتی مخالفان نتوانستند انکارش کنند.

توکلی‌راد ادامه داد: ما نیاز داریم این صلابت را در قالب پویش‌ها و روایت‌های مردمی بازگو کنیم؛ از دانشگاه تا مدرسه، از مسجد تا بازار. باید انسجام و وحدت ملی را تقویت کنیم تا نسل امروز بداند هیچ دشمنی یارای مقابله با ملت ایران را ندارد.

ایران؛ سرزمین عزت و تمدن

به باور این جامعه‌شناس، ایران از نخستین تمدن‌های بزرگ بشری است و امروز نیز می‌خواهد مدل خاص خود از توسعه را ارائه دهد: ایران به دنبال جدایی از جهان نیست، اما نمی‌خواهد توسعه را با معیارهای صرفاً مادی غرب بسنجد. تمدن ایرانی-اسلامی بر مبنای انسان‌گرایی الهی و کمال‌جویی است؛ انسانی آزاد، مؤمن و متعهد. آزادی به معنای رهایی از بند غرایز فردی نیست، بلکه رشد در مسیر تعالی و حقیقت است.

وی افزود: پویش‌هایی چون «در برابر ایران دوباره زانو خواهید زد» باید چنین معناهایی را در جامعه جاری کنند؛ پویش‌هایی که ذهن، دل و رفتار را بیدار می‌کنند، نه فقط احساسات زودگذر را.

از ترور دانشمندان تا جنگ نرم

توکلی‌راد با اشاره به دشمنی دیرینه قدرت‌های غربی گفت: جرم دانشمندان ما چیست جز خدمت به علم و اعتلای کشورشان؟ دشمنان، چون نتوانستند مانع پیشرفت علمی ما شوند، دانشمندان هسته‌ای را مظلومانه در کنار خانواده‌هایشان ترور کردند همین دشمنان امروز تلاش می‌کنند در عرصه رسانه و فرهنگ نیز با جنگ نرم وارد شوند.

وی افزود: غرب روی باور و رفتار جامعه کار می‌کند، پس ما هم باید از ابزار رسانه، تاریخ و هنر برای تقویت باورهای ملی و مذهبی خود استفاده کنیم چنین پویش‌هایی ابزار جنگ نرم ما هستند که احساسات جامعه را به غلیان درمی‌آورند و آگاهی عمومی را بالا می‌برند.

پویش ملی، نماد انسجام و آگاهی

توکلی‌راد ویژگی‌های این پویش را چنین برشمرد: نخست، آگاهی‌دهندگی است؛ یعنی بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای و تحلیلی مردم در برابر هجمه‌های دشمن. دوم، انسجام‌بخشی است؛ این پویش ملت را گرد محور ایران متحد می‌کند. سوم، دشمن‌شناسی است؛ به ما یادآوری می‌کند همان‌هایی که امروز در لباس دوست ظاهر می‌شوند، دیروز خون آلوده و تحریم را به ما تحمیل کردند.

وی افزود: چهارم، خود اقدامی است؛ هر ایرانی در هر جایگاه و با هر سلیقه‌ای می‌تواند در این پویش نقش ایفا کند یکی با شعر، یکی با طنز، یکی با موسیقی، دیگری با سرمایه یا کار داوطلبانه. همه باید سهم خود را در این مقاومت ملی ایفا کنند.

الهام‌بخش آزادگان جهان

این جامعه‌شناس گفت: این پویش نه‌تنها برای ایران، بلکه برای همه آزادگان جهان الهام‌بخش است باید بدانیم در برهه‌ای تاریخی ایستاده‌ایم که بازخوانی صحیح تاریخ، ضامن آینده روشن کشور است دشمنان می‌خواهند با تحریف روایت‌ها، آینده ما را به شکل دلخواهشان بنویسند اما ما با وحدت، شور، غرور و آگاهی، آینده‌ای سربلند و پرافتخار خواهیم ساخت.

پویش «دوباره در برابر ایران زانو می‌زنید» نه تنها یک حرکت رسانه‌ای و انگیزشی است، بلکه بازخوانی عزت تاریخی، انسجام ملی و خودباوری جمعی است که نسل امروز و نسل‌های آینده ایران را با تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی پیوند می‌دهد این پویش، با ترکیب آگاهی تاریخی، خلاقیت جوانان و تحلیل درست تهدیدات دشمن، الگویی برای دفاع نرم و سخت از میهن است و الهام‌بخش آزادگان جهان خواهد بود.