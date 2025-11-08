نظارت بر اجرای مدیریت یکپارچه حریم پایتخت برعهده استانداری تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمیان شیروان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه اخیر، کل محدوده حریم پایتخت - با وسعتی حدود ۶ هزار کیلومتر مربع - تحت یک مدیریت واحد و یکپارچه قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: نظارت دقیق بر اجرای این طرح بر عهده «اداره حریم در استانداری تهران» خواهد بود، این تصمیم در پی سالها چالش ناشی از تعدد مدیران و تداخل قلمروهای شهری در اطراف تهران اتخاذ شده است.
آقای کاظمیان توضیح داد که طرح مصوب حریم تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ خورشیدی است و ایجاد تقسیمات جدید اداری مانند استان البرز و شهرستانهای تازه در طول این سالها، عملاً آن طرح را بیاثر کرده بود.
به گفته وی، این وضعیت منجر به افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در مناطقی شده بود که «در حریم هیچ شهری قرار نداشتند و مدیریت مستقیمی بر آنها اعمال نمیشد.»
بر اساس این مصوبه، حریم مستقل شهر تهران در محدوده سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین و تثبیت قانونی میشود.
یک «طرح ساختاری» یکپارچه برای کل حریم پایتخت توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد.
این طرح پس از تصویب در نهادهای مربوطه، برای تمامی شهرداریها و فرمانداریهای ذیربط در محدوده حریم پایتخت لازم الاجرا میشود.
این تغییر، راهبرد جدید دولت برای پایان دادن به نابسامانی در مدیریت کلانشهر تهران و حومه آن تفسیر شده است.
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