استانداری تهران: تنشی میان شهرداری و استانداری وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا احمدی در گفتگویی در واکنش به پرسشی درباره غیبت شهردار تهران در این نشست، اظهار کرد: تنشی در کار نیست و اختلاف‌نظرها به معنای تعارض نیست؛ همه ما با هدف مشترک خدمت به مردم فعالیت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی تعیین کارکرد شهرها گفت: برنامه‌ریزی حریم شهرها باید متناسب با شرایط و ضوابط هر شهر انجام شود. به عنوان نمونه، شهری مانند شهریار که از ظرفیت‌های گردشگری برخوردار است، باید برنامه‌ریزی حریم آن نیز در راستای تقویت همین کارکرد باشد و نه استقرار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها.

مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران همچنین به تفاوت آمارهای مربوط به ساخت‌وساز اشاره کرد و افزود: اطلاعات حاصل از طرح پایش ساخت‌وسازها با جداول ارائه‌شده از سوی فرمانداری‌ها کاملاً منطبق نیست. ما از فرمانداری‌ها در بازه‌های زمانی مشخص فهرست ساخت‌وسازها را دریافت می‌کنیم، اما برخی رویدادها در این میان ثبت نشده‌اند.

احمدی در توضیح علت این ناهمخوانی تصریح کرد: نگاه استانداری، نگاهی کلی و فراگیر به همه نقاط است، در حالی که شهرداران به صورت جزئی‌نگر و متمرکز بر محدوده تحت مدیریت خود عمل می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش همگرایی میان شهرداری‌ها و استانداری تهران، خاطرنشان کرد: اختلاف دیدگاه‌ها طبیعی است، اما مسیر کلی همه دستگاه‌ها، خدمت‌رسانی مؤثر و منسجم به شهروندان است.