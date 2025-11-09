آرام: چتر حمایت بهزیستی شیروان بر سر۵۸۹بیمار اعصاب و روان است

علی‌اکبر آرام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۱۵ نفر از بیماران مزمن شیروان به‌طور شبانه‌روزی در ۴ مرکز از خدمات مراقبتی توان‌بخشی استفاده می‌کنند.

وی افزود: این خدمات شامل ویزیت پزشک و روانپزشک، خدمات کار درمانی، خدمات پرستاری، خدمات مددکاری و حرفه‌آموزی است.

رئیس اداره بهزیستی شیروان بیان کرد: بهزیستی، بیماران روانی مزمن با تشخیص کمیسیون پزشکی در محدوده سنی ۱۸ تا ۶۰ سال را در مراکز پذیرش می‌کند.

آرام گفت: دستیابی بیماران به سطح عملکرد روانی اجتماعی نسبتاً مطلوب، استقلال و خودکفایی نسبی و یا آمادگی ورود به جامعه و عدم تمایل فرد یا خانواده به دریافت از خدمات مرکز را از شرایط ترخیص این بیماران دانست.

آرام تأکید کرد: بیماری‌های روانی از قبیل افسردگی، اسکیزوفرنیا، اختلالات شخصیت، اضطراب و صرع از جمله اختلالات روحی و روانی است که در سنین فعالیت کاری و اجتماعی افراد، آنان را تهدید کرده و با خارج کردن یک نیروی کار فعال از چرخه فعالیت و زندگی سالم، موجب بروز مشکلات متعدد برای شخص و خانواده این افراد می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شیروان در انتها با اشاره به اینکه بیماران روانی نیازمند محبت بیشتری هستند، گفت: این بیماران توانایی‌های فراوانی دارند که باید با محبت توسط خانواده‌ها کشف شود.