آرام: ۲ گروه تئاتر افراد دارای معلولیت شیروان به جشنواره فجر راه یافت

علیاکبر آرام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش آلبوم و نمایش خرمشیر که حائز رتبههای برتر در سه بخش بازیگری گروهی، کارگردانی و طراحی پوستر شد، آثاری بودند که به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کردند.
وی گفت: هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «کاسپین» ۴ تا ۷ دی ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد و ۱۶ اثر نمایشی از استانهای گلستان، گیلان، مازندران، سمنان و خراسانشمالی به روی صحنه رفتند و ۲ اثر نمایشی شیروان جزو منتخبین این جشنواره بودند.
این مسؤول گفت: تئاتر بهترین فرصت برای بیان حقوق افراد دارای معلولیت است و این موفقیتها نشان دهنده رشد و ارتقای کیفی فعالیتهای فرهنگی افراد دارای معلولیت شهرستان و تعهد آنان به حفظ و گسترش فرهنگ نمایشی است.
رئیس اداره بهزیستی شیروان با تأکید بر اینکه جشنوارههای ملی فرصت مناسبی برای معرفی استعدادهای افراد دارای معلولیت است گفت: این موفقیتها، نشاندهنده رشد و ارتقای کیفی تولیدات تئاتر افراد دارای معلولیت و حمایت بهزیستی از هنرمندان است.
