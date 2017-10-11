سن ابتلا به بیماری روانی مزمن به ۱۵ سال رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سادات فضلی در نشست «نیم نگاهی بر لایحه سلامت روان» که در مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن سرای احسان برگزار شد، افزود: در حال حاض ر حدود ۱۶۰ مرکز شبانه روزی در مداخله ، مشاوره و درمان بیماران روانی مزمن در حال ارائه خدمت هستند و ۱۱ هزار و ۴۰۰ بیمار از این خدمات بهره می گیرند. همچنین در حوزه خدمات ویزیت در منزل، تیم های کاردرمانی، پزشکی و روانشناسی در ۱۴۷ مرکز فعالیت می کنند.

رئیس گروه مراکز مراقبتی بیماران روانی بهزیستی گفت: تعداد مراکز روزانه ارائه خدمات کوتاه مدت هم ۶۵ مرکز با ۵ هزار خدمات گیرنده است.

وی با تاکید بر اهمیت بازمهندسی فرایندهای مطرح شده در وضعیت موجود گفت: باید نقاط ضعف و قوت شناسایی شود و ارائه خدمات با رویکرد خانواده محور در سیاستهای ارائه خدمات به بیماران روان پیگیری شود زیرا باید از طره اجتماعی این افراد پیشگیری کنیم.

فضلی ادامه داد: بیماران روانی مزمن به شدت نیازمند یک تیم درمانی متشکل از روانشناس، روانپزشک، مددکار و پزشک و کار درمان‌گر هستند. درواقع هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند به بیمار کمک کنند. خوشبختانه با پیگیری مسئولین سازمان بهزیستی، نظارت بر تیم‌های تخصصی شاغل در مراکز و عملکرد آنها در سطح کشور وجود دارد و به طور متناوب آموزش‌های علمی لازم به ناظرین و مراقبین مراکز برای ارتقا سطح کیفی خدمات داده می‌شود. طرح مراقبین خانواده در حال پیگیری است تا بیماران اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در کنار خانواده خدمات دریافت کنند. همچنین موضوع خانه های بین راهی هم پیگیری شده اما با چالشهایی در مساله ترخیص از سوی خانواده ها مواجه است.

سادات فضلی همچنین افزود: این بیماران در مرحله مزمن به توانبخشی روانی، خانوادگی، اجتماعی درکنار حمایت‌های روانپزشکی نیاز دارند.

وی در ادامه گفت: سن ابتلا به اختلالات روانی شدید درحال حاضر ۱۵ سال اعلام شده است که این مطلب در بازنگری دستورالعمل‌های عمومی و تخصصی سازمان بهزیستی لحاظ شده است.

رئیس گروه مراکز مراقبتی بیماران روانی بهزیستی کشور گفت: بیماران مزمن روانی سالمند و دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی نیز نیازمند تعریف بسته‌های توانبخشی و حمایتی هستند و مسئولان توانبخشی سازمان در کمیته و کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی به‌دنبال شناسایی مشکلات این دسته و ارائه راهکار لازم و متناسب هستند.

وی در ادامه گفت: توجه به برنامه‌های خانواده محور وحفظ حریم بیماران و کوچک سازی بخش‌های نگهداری با رویکردهای علمی و نوین یک اتفاق بسیار زیبا و موثر است. جای بسی خوشحالی است که سرای احسان اقدام به کوچک سازی بخش‌های نگهداری با استفاده از کمک خیرین نموده است. این موضوع به بالا بردن کیفی خدمات کمک می‌نماید. توجه به توسعه مراکز نیمه راهی برای بیماران با سطح بهبود بهتر، از دیگر مباحث قابل پیگیری در سازمان بهزیستی است.

وی در پایان گفت: توجه ما به بیمار روانی مزمن توجه به بحث توانمندسازی، ایجاد ارتباط با خانواده و اجتماع و برگشت به آنها و طراحی ساختار ایجاد زندگی مستقل و خودکفا می‌باشد. وی ضمن تشکر از سرای احسان به جهت بالابودن عملکرد کمی وکیفی، از این مرکز به عنوان مرکز بزرگی یاد کرد که دارای ۴۸۵ بیمار است.

