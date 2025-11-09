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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۶

۵ بازیکن تیم فوتبال سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۵ بازیکن تیم فوتبال سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

اصفهان - سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پنج بازیکن سپاهان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه حضور ملی‌پوشان در تورنمنت العین، نام پنج بازیکن سپاهان را در فهرست جدید دعوت‌شدگان تیم ملی قرار داد.

بنابر اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، محمدرضا اخباری، سیدحسین حسینی، امید نورافکن، آریا یوسفی و محمدامین حزباوی از باشگاه سپاهان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت شدند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که زردپوشان اصفهانی با عملکرد درخشان در لیگ برتر، سهمی پررنگ در ترکیب ملی پیدا کرده‌اند.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است در تورنمنت چهارجانبه العین شرکت کند؛ رقابتی که با حضور تیم‌های ملی کیپ‌وِرد، مصر و ازبکستان برگزار می‌شود و فرصتی برای محک فنی شاگردان قلعه‌نویی پیش از دیدارهای مقدماتی جام جهانی خواهد بود.

حضور بازیکنان سپاهان در ترکیب تیم ملی بار دیگر جایگاه این تیم در فوتبال ایران را یادآوری می‌کند؛ باشگاهی که در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی پرورش بازیکنان ملی‌پوش تبدیل شده است.

کد مطلب 6649558

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