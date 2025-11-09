منیر البرش: بیماران مزمن و سرطانی غزه در آستانه مرگ قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع رسمی در وزارت بهداشت غزه نسبت به وضعیت فاجعه‌بار و مرگبار بیماران سرطانی و بیماران دارای بیماری‌های مزمن در نوار غزه هشدار داده و اعلام کردند که کمبود دارو، تخریب زیرساخت‌های درمانی و محدودیت‌های شدید در ورود تجهیزات پزشکی، بیماران را در معرض مرگ تدریجی قرار داده است.

بر اساس داده‌های دفتر رسانه‌ای دولت در غزه، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به سرطان به دلیل کمبود داروهای حیاتی و کاهش ۶۴ درصدی داروهای شیمی‌درمانی، در شرایطی بسیار بحرانی قرار دارند. همچنین ۳۵۰ هزار بیمار مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله فشار خون، دیابت، نارسایی‌های کلیوی و بیماری‌های قلبی با خطر جدی مواجه هستند؛ در حالی‌که ۲۲ هزار بیمار نیاز فوری به انتقال پزشکی به خارج از غزه دارند.

دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه توضیح داد که کسری دارو در بخش سلامت از ۵۶ درصد فراتر رفته و بیش از ۶۵ درصد تجهیزات مربوط به بیماران سرطانی و بیماران مزمن عملاً وجود ندارد. وی گفت اشغالگران در هفته‌های اخیر تنها حدود ۶۰ کامیون حامل تجهیزات غیر ضروری را وارد غزه کرده‌اند که صرفاً ۱۰ درصد نیاز واقعی بخش درمان را پوشش می‌دهد.

البرش تخریب کامل بیمارستان الصداقة ترکیه، تنها مرکز تخصصی درمان سرطان در غزه، را ضربه‌ای حیاتی به ساختار درمانی دانست و تأکید کرد که توقف درمان‌ها، بیماران سرطانی را عملاً به‌سوی مرگ حتمی سوق داده است.

در گزارش‌های میدانی نیز بیماران از توقف دارو، کاهش ساعات دیالیز، و نبود دسترسی به پروتکل‌های درمانی سخن می‌گویند. خانواده «محمد کمال ابوهادی» کودک مبتلا به سرطان خون تأکید کردند که توقف درمان باعث بدتر شدن وضعیت او شده است. بیماران دیگر نیز می‌گویند که ساعات دیالیز از چهار ساعت به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است.



مدیرکل وزارت بهداشت غزه این وضعیت را «نسل‌کشی سلامت» توصیف کرده و گفت: درمان، حق هر انسانی است و امروز بیماران در غزه، بدون دارو باقی مانده و به سمت مرگ تدریجی می‌روند.