به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ائتلاف حامیان اوکراین که برای بررسی موضوع حذف نفت روسیه از بازار جهانی و تسریع ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین در لندن نشست برگزار کرده است، بر حمایت خود از اوکراین تاکید کرد.

این ائتلاف با بیان اینکه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه مخالف آتش‌بس بوده و حملات به زیر ساخت‌ها و غیرنظامیان در اوکراین را تشدید کرده است، افزود: ما خواستار صلحی عادلانه و پایدار هستیم.

ائتلاف حامیان اوکراین در ادامه افزود که پوتین حریم هوایی ناتو را نقض کرده است.

این ائتلاف تاکید کرد که از تجارت نفت و گاز برخی از کشورها با روسیه جلوگیری خواهد کرد.

ائتلاف حامیان اوکراین بر پایبندی خود به تأمین انرژی اوکراین و افزایش حمایت نظامی از این کشور به ویژه در زمینه دفاع هوایی تاکید کرد.