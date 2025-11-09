به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی‌راد صبح یکشنبه در همایش حیات علوی اظهار کرد: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و فاصله مرکز استان تا دورترین نقاط آن حدود شش ساعت است با وجود این وسعت و پراکندگی، حدود ۳۰ درصد جمعیت استان روستایی هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: علیرغم برخورداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان، هنوز بخش‌هایی از استان با محرومیت‌هایی مواجه است که نیازمند توجه ویژه دولت و بنیادهای انقلابی نظیر بنیاد علوی است.

وی افزود: خراسان جنوبی استانی فرهنگی، مردم‌محور و انسان‌دوست است که بیش از ۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد و خیریه در آن فعالیت دارند.

شرافتی راد بیان کرد: این استان خاستگاه چهره‌های برجسته علمی و دینی کشور است و بخش قابل توجهی از پدران علم جمهوری اسلامی ایران در دامان مردمان مؤمن و نجیب این دیار تربیت یافته‌اند.

شرافتی‌راد با اشاره به روحیه جهادی و مردم‌باور ساکنان خراسان جنوبی گفت: مردم خراسان جنوبی همواره در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس کشور، پای کار انقلاب و نظام بوده‌اند و با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، نقشی بی‌بدیل در حفظ امنیت و پیشرفت کشور ایفا کرده‌اند.

وی با قدردانی از فعالیت‌های بنیاد علوی در حوزه اشتغال، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که بنیاد علوی در عمل، به‌صورت سریع، هدفمند و اثربخش وارد میدان شده و با حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی در روستاها، توانسته است سفره بسیاری از خانواده‌ها را رونق بخشد و در بهبود بهره‌وری اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: افزود: امروز بنیاد علوی با بهره‌گیری از فناوری و دانش روز و با عبور از روش‌های سنتی، مسیر توسعه اشتغال پایدار را هموار کرده است.

شرافتی راد تأکید کرد: این رویکرد موجب شده است تا بسیاری از خانواده‌های روستایی با عزت و آرامش روی پای خود بایستند و در مسیر تولید و پیشرفت گام بردارند.

وی تأکید کرد: برای تحقق توسعه متوازن، دو مقوله اساسی یعنی «امنیت» و «سلامت» باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، چرا که خانواده‌ای که از امنیت روانی و سلامت جسمی برخوردار باشد، می‌تواند با اراده‌ای قوی در عرصه تولید و کارآفرینی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم خراسان جنوبی در حوزه‌های معدنی و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی و محدودیت منابع آبی، توسعه کشاورزی نوین و گلخانه‌ای باید به‌عنوان الگوی اصلی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن صرفه‌جویی در منابع، بهره‌وری افزایش یابد.

شرافتی‌راد تصریح کرد: دولت چهاردهم با رویکرد مردمی و حمایت از سرمایه‌گذاران، روند صدور مجوزها را تسهیل کرده است و اکنون در خراسان جنوبی حدود ۳۰۰ مجوز آماده بهره‌برداری است که می‌تواند زمینه اشتغال گسترده جوانان تحصیل‌کرده را فراهم کند.

وی خراسان جنوبی را استانی «پاک، با مردمانی پاک، مؤمن و متعهد» توصیف کرد و گفت: همراهی مردم و نهادهای مردمی با دولت، رمز موفقیت در مسیر توسعه و رفع محرومیت‌هاست و بنیاد علوی نمونه درخشانی از این هم‌افزایی است که خدماتش ماندگار و امیدآفرین خواهد بود.