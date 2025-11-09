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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

تسهیل سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی با ۳۰۰ مجوز آماده بهره‌برداری

تسهیل سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی با ۳۰۰ مجوز آماده بهره‌برداری

بیرجند- معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر در استان حدود ۳۰۰ مجوز آماده بهره‌برداری است که می‌تواند زمینه اشتغال گسترده جوانان تحصیل‌کرده را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی‌راد صبح یکشنبه در همایش حیات علوی اظهار کرد: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و فاصله مرکز استان تا دورترین نقاط آن حدود شش ساعت است با وجود این وسعت و پراکندگی، حدود ۳۰ درصد جمعیت استان روستایی هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: علیرغم برخورداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان، هنوز بخش‌هایی از استان با محرومیت‌هایی مواجه است که نیازمند توجه ویژه دولت و بنیادهای انقلابی نظیر بنیاد علوی است.

وی افزود: خراسان جنوبی استانی فرهنگی، مردم‌محور و انسان‌دوست است که بیش از ۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد و خیریه در آن فعالیت دارند.

شرافتی راد بیان کرد: این استان خاستگاه چهره‌های برجسته علمی و دینی کشور است و بخش قابل توجهی از پدران علم جمهوری اسلامی ایران در دامان مردمان مؤمن و نجیب این دیار تربیت یافته‌اند.

شرافتی‌راد با اشاره به روحیه جهادی و مردم‌باور ساکنان خراسان جنوبی گفت: مردم خراسان جنوبی همواره در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس کشور، پای کار انقلاب و نظام بوده‌اند و با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، نقشی بی‌بدیل در حفظ امنیت و پیشرفت کشور ایفا کرده‌اند.

وی با قدردانی از فعالیت‌های بنیاد علوی در حوزه اشتغال، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که بنیاد علوی در عمل، به‌صورت سریع، هدفمند و اثربخش وارد میدان شده و با حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی در روستاها، توانسته است سفره بسیاری از خانواده‌ها را رونق بخشد و در بهبود بهره‌وری اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: افزود: امروز بنیاد علوی با بهره‌گیری از فناوری و دانش روز و با عبور از روش‌های سنتی، مسیر توسعه اشتغال پایدار را هموار کرده است.

شرافتی راد تأکید کرد: این رویکرد موجب شده است تا بسیاری از خانواده‌های روستایی با عزت و آرامش روی پای خود بایستند و در مسیر تولید و پیشرفت گام بردارند.

وی تأکید کرد: برای تحقق توسعه متوازن، دو مقوله اساسی یعنی «امنیت» و «سلامت» باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، چرا که خانواده‌ای که از امنیت روانی و سلامت جسمی برخوردار باشد، می‌تواند با اراده‌ای قوی در عرصه تولید و کارآفرینی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم خراسان جنوبی در حوزه‌های معدنی و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی و محدودیت منابع آبی، توسعه کشاورزی نوین و گلخانه‌ای باید به‌عنوان الگوی اصلی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن صرفه‌جویی در منابع، بهره‌وری افزایش یابد.

شرافتی‌راد تصریح کرد: دولت چهاردهم با رویکرد مردمی و حمایت از سرمایه‌گذاران، روند صدور مجوزها را تسهیل کرده است و اکنون در خراسان جنوبی حدود ۳۰۰ مجوز آماده بهره‌برداری است که می‌تواند زمینه اشتغال گسترده جوانان تحصیل‌کرده را فراهم کند.

وی خراسان جنوبی را استانی «پاک، با مردمانی پاک، مؤمن و متعهد» توصیف کرد و گفت: همراهی مردم و نهادهای مردمی با دولت، رمز موفقیت در مسیر توسعه و رفع محرومیت‌هاست و بنیاد علوی نمونه درخشانی از این هم‌افزایی است که خدماتش ماندگار و امیدآفرین خواهد بود.

کد مطلب 6649672

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