به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح پنج‌شنبه شب در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها به من تأکید توجه به برخی از مناطق خراسان‌جنوبی چون نهبندان را کرده‌اند.

رئیس بنیاد مستضعفان کشور بیان‌کرد: هر چند در گذشته نیز بنیاد مستضعفان در خراسان‌جنوبی خدماتی داشته ولی تلاش ما بر این است که در دوره جدید بهتر از گذشته عمل کنیم.

فتاح ادامه‌داد: هر آنچه از محرومیت‌زدایی در روستاهای خراسان‌جنوبی و شهرستان‌های آن رخ داده بسیار امیدآفرین و مطلوب بوده ولی نقطه نهایی کار نیست.

وی افزود: ما نباید به اینکه در فلان روستا آب و برق و گاز و سایر زیرساخت‌های لازم برده‌ایم اکتفا کنیم بلکه اساسی‌تر و مهمتر از آن موضوعاتی چون تولید، اشتغال و افزایش درآمدهای مردم در مناطق محروم و نیازمند است.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: در مورد خراسان‌جنوبی تمرکز بنیاد مستضعفان بر محرومیت‌زدایی از شهرستان درمیان با فعالیت‌های ویژه بنیاد علوی است و البته سایر مناطق نیز مد نظر خواهد بود.

فتاح افزود: در خراسان‌جنوبی موضوع خاص مرتبط با فعالیت‌های بنیاد بحث املاک است که با توجه به اینکه مسئولیت بخش املاک بنیاد بر عهده یکی از استانداران پیشین خراسان‌جنوبی است بر آن اشراف کامل دارند.

وی گفت: املاک و زمین‌های در اختیار طاغوت‌ها نتوانست هیچ مشکلی را از آنان حل کند و از این جهت از دیدگاه ما ارزش زمین‌ها و املاک بنیاد مستضعفان تنها در گره‌گشایی از امور مردم و به ویژه محرومان است.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهارکرد: از مجموعه بنیاد علوی می‌خواهم که همه اقدامات در حوزه محرومیت‌زدایی در خراسان‌جنوبی را با توجه به اقتضائات منطقه‌ای و استانی پیگیری‌کند.