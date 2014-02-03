77 پروژه عمرانی در شهرستان قاین بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه گاز رسانی به شش روستای قاین اظهارکرد: اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال برای این پروژه ها هزینه شده است.

وی بیان کرد: امروز چهار پروژه شاخص با حضور استاندار خراسان جنوبی با اعتبار پنج میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از پروژه های دهه فجر 66 هزار نفر از مردم شهرستان از مزایای آن برخوردار می شوند.

فرماندار قاین اشتغال ایجاد شده در راستای این پروژه ها را 41 نفر اعلام کرد و افزود: هر روزی که از کار مردم گره‌گشایی و مشکل آنان را حل کنیم، دهه فجر است.

شرافتی راد با بیان اینکه با اجرای برنامه های دهه فجر باید فضای نشاط و شادابی را در جامعه فراهم کرد، گفت: بیش از 300 برنامه فرهنگی نیز همزمان با دهه فجر در این شهرستان اجرا خواهد شد.

فرماندار قاین با بیان اینکه مردم برای این نظام و انقلاب هزینه سنگینی پرداخت کرده‌اند و با رهبری امام راحل و ایثار و از خودگذشتگی شهدا این انقلاب به پیروزی رسید؛ ادامه داد: مردم قاین حضور فعالی در تمامی صحنه های انقلاب داشته اند و این شهرستان بیش از 290 شهید تقدیم انقلاب کرده است.