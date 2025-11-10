به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ طی پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، دموکرات‌ها را متهم کرد که به‌جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، درآمدهای کلان، نصیب شرکت‌های بزرگ بیمه درمانی کرده‌اند.

وی گفت: طرح «اوباماکر» مستقیماً به سود دوستان دموکرات‌ها در صنعت بیمه تمام شده و در حالی که سود شرکت‌های بیمه «سرسام‌آور» افزایش یافته، پوشش درمانی برای مردم «بدتر» شده است.

رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دموکرات‌ها تأکید کرد در صورت ادامه این روند، بار دیگر پرداخت‌های کلان از جیب مردم آمریکا به نفع شرکت‌های بیمه انجام خواهد شد.

او گفت: جمهوری‌خواهان باید منابع مالی را مستقیماً به حساب‌های پس‌انداز درمانی مردم واریز کنند.

ترامپ در این پیام، جدول رشد سهام برخی شرکت‌های بیمه درمانی آمریکا را نیز به عنوان سند منتشر کرد که بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این پیام، سهام برخی شرکت‌های بیمه درمانی آمریکا از مارس ۲۰۱۰ تا نوامبر ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشته است.