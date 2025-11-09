به گزارش خبرگزای مهر، در نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم و اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان، ظرفیت‌های گسترده رسانه‌ای قم و جایگاه ویژه این استان در ساختار فرهنگی و سیاسی کشور مورد بررسی و توجه قرار گرفت.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی در این دیدار، با تشریح اهمیت راهبردی قم در نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: برخی جریان‌های معاند تلاش دارند تصویر این شهر را مخدوش کنند، لذا رسانه‌ها باید با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری در مقابل این روند ایستادگی کنند.



وی با بیان اینکه شهر کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از بسیاری شاخص‌های اجتماعی و امنیتی عملکرد مطلوبی دارد، تأکید کرد: معرفی این نقاط قوت و نمایش واقع‌بینانه دستاوردهای استان از جمله وظایف مهم رسانه‌هاست.



رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به فعال‌سازی پروژه‌های بزرگ و راهبردی که سال‌ها متوقف مانده بودند، گفت: امروز روند اجرایی این طرح‌ها احیا شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند که رسانه‌ها می‌توانند در اطلاع‌رسانی صحیح و امیدآفرین پیرامون آن نقش سازنده‌ای ایفا کنند.



عالی‌ترین مقام قضائی استان قم با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی قم همواره از نقد منصفانه و سازنده استقبال کرده است، تصریح کرد: بیان نقاط ضعف و قوت مجموعه قضائی می‌تواند به بهبود روند خدمت‌رسانی و کارآمدی دستگاه کمک کند.



وی افزود: رویکرد دوره جدید دستگاه قضائی قم، حرکت در مسیر تقویت خدمات و تحقق گام‌های مثبت برای ارتقا وضعیت استان در حوزه‌های مختلف است.



رئیس‌کل دادگستری استان قم همچنین از برنامه‌ریزی برای آموزش تخصصی خبرنگاران در حوزه‌های حقوقی و قضائی خبر داد و گفت: ایجاد اتاق داوری ویژه رسانه‌ها و خبرنگاران با مشارکت خانه مطبوعات در دستور کار قرار خواهد گرفت.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی در پایان به مشکل تأخیر در پرداخت هزینه آگهی‌های ثبت اراضی اشاره کرد و افزود: پیگیری رفع این مسئله در حال انجام است و امید می‌رود به‌زودی مشکل به‌طور کامل برطرف شود.



در ابتدای جلسه نیز فخرالدین یوسف‌پور مدیر خانه مطبوعات قم، ضمن قدردانی از دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری درباره رسیدگی به مطالبات مدیران مسئول و نمایندگی روزنامه‌های سراسری، گزارشی از وضعیت کنونی جامعه رسانه‌ای استان ارائه کرد.



وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در حوزه‌های قضائی و پیگیری تشکیل اتاق داوری رسانه‌ها، اظهار کرد: با وجود ۶۴۵ رسانه دارای مجوز در قم در کنار حداقل پرونده‌های ارجاعی به هیئت منصفه، نشان‌دهنده رعایت اخلاق حرفه‌ای و فعالیت رسانه‌ای کم‌حاشیه در این استان است.