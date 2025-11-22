معبودی: پیری جمعیت تهدید آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی، شامگاه شنبه در همایش ملی «جوانی جمعیت و فرزندآوری» که در حسینیه فاطمهالزهرا (س) سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه پیری جمعیت یک تهدید جدی برای آینده کشور محسوب میشود، اظهار داشت: اقدام به فرزندآوری و ترویج ازدواج جوانان مهمترین راهبرد مقابله با این تهدید است.
وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی کامل زندگی خانوادگی هستند، افزود: آن حضرت در سن ۱۸ سالگی چهار تا پنج فرزند تربیت کردند که همگی نقش اثرگذار در تاریخ اسلام داشتهاند و میتوان سیره ایشان را سرلوحه ارتقای جمعیت قرار داد.
معبودی در ادامه به اقدامات سپاه در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: با حمایت مجموعه، گروهی از جوانان سپاه به مشهد مقدس اعزام شدند و بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات برای خانوادههایی که در مسیر فرزندآوری گام برداشتند اختصاص یافته است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان تهران تأکید کرد: با وجود مشکلات و چالشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، پیگیری این برنامهها بیانگر اهتمام جدی مجموعه برای آینده کشور است و امیدواریم نسلهای مؤمن و سربازان انقلاب اسلامی تربیت شوند.
