رکوردزنی پیاپی صادرات نفت ایران بر خلاف میل آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وانا، آمارهای مؤسسه تانکر ترکرز نشان می‌دهد که تنها سه هفته پس از رکورد زدن صادرات نفت کشورمان، دوباره رکورد جدیدی در این حوزه به ثبت رسیده و صادرات نفت ایران در ماه اکتبر با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه روزانه به ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

رقم مذکور بالاترین میزان صادرات نفت کشورمان در ۷ سال و نیم گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به شمار می‌رود.

در حالی صادرات نفت ایران به طور پیاپی رکورد می‌زند که آمریکا ساختار تحریمی سختی علیه کشورمان اعمال کرده و در تلاش است تا حجم نفت صادراتی ایران را به صفر برساند.

بنیاد دفاع از دموکراسی هم افزایش صادرات نفت ایران را تأیید و اعلام کرده که با وجود تحریم نفتکش‌های ایران، اما آنها آزادانه در حال فعالیت و نقل و انتقال نفت کشورمان هستند.

کارشناسان بر این باورند که افزایش صادرات نفت ایران نخست حاکی از گسترش توانمندی تهران در دور زدن تحریم‌هاست و در گام دوم هم حاکی از افزایش نقش آفرینی چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت کشورمان است.

آمارها حاکی از آن است که نزدیک به ۹۰ درصد محموله‌های نفتی صادراتی کشورمان از سوی چینی‌ها خریداری می‌شود و امارات هم در جایگاه دومین خریدار نفت کشورمان قرار گرفته است.