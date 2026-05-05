به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، این مؤسسه اعلام کرد روایت تکرارشونده‌ای که از پر شدن قریب‌الوقوع ذخایر نفتی ایران و توقف تولید سخن می‌گوید، نادرست است.

بر اساس این گزارش، با نگاهی به دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ایران تولید نفت خود را به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد، اما روند تولید متوقف نشد.

تانکر ترکرز تأکید کرد واقعیت این است که ایران می‌تواند تمام این میزان نفت را صرفاً برای مصرف داخلی پالایش کند.

در این گزارش آمده است حتی اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد، باز هم تولید می‌تواند در محدوده ۱.۸ تا ۲ میلیون بشکه در روز ادامه یابد.

همچنین اگر نفتکش‌های ایرانی در مسیر بازگشت به تنگه هرمز موفق شوند از محاصره آمریکا عبور کنند، حتی در صورت صفر ماندن صادرات نیز نرخ کاهش تولید بسیار سریع نخواهد بود.