https://mehrnews.com/x39xHY ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲ کد مطلب 6650033 استانها البرز استانها البرز ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲ نمایی از وضعیت تراز آب سد کرج در این فیلم، تصاویری از تراز آب سد امیرکبیر (کرج) که به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است را مشاهده میکنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6650033 کپی شد مطالب مرتبط پاییز بیبارش و سد نیمهجان کرج؛ آخرین وضعیت نگرانکننده سد امیرکبیر بیثباتی مدیریتی عامل تشدید بحران آب در محمدشهر روایت یک شایعه: کشف ۷۴ پیکر در سد کرج؟ تشکیل پرونده قضایی برای منتشرکنندگان کشف ۷۴ جسد در سد کرج ذخایر سدهای کرج و طالقان کاهش یافت برچسبها سد کرج کم آبی استان البرز
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