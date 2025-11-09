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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

نمایی از وضعیت تراز آب سد کرج

نمایی از وضعیت تراز آب سد کرج

در این فیلم، تصاویری از تراز آب سد امیرکبیر (کرج) که به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6650033

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    نظرات

    • فاضل IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      الان یکسری میگن آب هست که عزیزان اولا بیشتر زیرش گل بعد آب تا یک ارتفاعی قابل برداشت از سد پایین تر بره دیگه نمیشه برداشت کرد

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