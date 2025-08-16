ذخایر سدهای کرج و طالقان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانشاهی درباره وضعیت آب سدهای استان البرز اظهار کرد: سد کرج تا پایان هفته گذشته حدود ۴۴ میلیون مترمکعب ذخیره آب داشته، در حالی که سال گذشته در همین زمان ۱۴۶ میلیون مترمکعب ذخیره آبی آن بود ه است.

این مسئول اظهار کرد: اکنون ۲۸ درصد ظرفیت سد کرج آب است، در حالی که سال گذشته همین موقع ۸۲ درصد بوده است.

جهانشاهی ادامه داد: سد طالقان ۲۰۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد که سال قبل در همین زمان ۳۰۸ میلیون مترمکعب بود که حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: اکنون ۴۹ درصد ظرفیت این سد آب است که سال گذشته در همین زمان ۷۴ درصد گزارش شده بود.

مدیر امور آب شهرستان‌های کرج و فردیس درباره میزان ورودی آب به سدها نیز گفت: در سال جاری ورودی آب به پشت سد کرج حدود ۲۰۲ میلیون مترمکعب بوده، در حالی که سال گذشته این میزان ۳۲۷ میلیون مترمکعب بود که امسال حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کمتر ورودی داشته‌ایم.

وی افزود: سد طالقان نیز از مهرماه سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۱۶۴ میلیون مترمکعب ورودی داشته است، در حالی که سال آبی قبل این میزان ۳۲۴ میلیون مترمکعب بود.

جهانشاهی درباره خروجی سدها نیز تصریح کرد: خروجی سد کرج امسال ۲۶۳ مترمکعب بوده، در حالی که سال آبی قبل این میزان ۲۸۸ میلیون مترمکعب بود همچنین خروجی سد طالقان نیز ۲۱۷ میلیون مترمکعب است که امسال تلاش شده همان مقدار حفظ شود.