  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

سلیمی: ۵ کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات ماسال نجات یافتند

سلیمی: ۵ کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات ماسال نجات یافتند

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از نجات پنج کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات ماسال پس از چهار ساعت عملیات جستجو و امدادرسانی خبر داد.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر مفقودی پنج کوهنورد در ارتفاعات ماسال به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش، یک تیم امداد و نجات به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات طاسکوه ماسال به منطقه اولم ماسال اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان ادامه داد: نجاتگران پس از چند ساعت پیمایش در مسیرهای سخت‌گذر و بررسی میدانی منطقه، موفق شدند حدود چهار ساعت بعد به مفقودین دسترسی پیدا کرده و آنان را به منطقه‌ای امن هدایت کنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه حال عمومی تمامی کوهنوردان مساعد گزارش شده است.

کد مطلب 6650086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها