سلیمی: ۵ کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات ماسال نجات یافتند

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر مفقودی پنج کوهنورد در ارتفاعات ماسال به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش، یک تیم امداد و نجات به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات طاسکوه ماسال به منطقه اولم ماسال اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان ادامه داد: نجاتگران پس از چند ساعت پیمایش در مسیرهای سخت‌گذر و بررسی میدانی منطقه، موفق شدند حدود چهار ساعت بعد به مفقودین دسترسی پیدا کرده و آنان را به منطقه‌ای امن هدایت کنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه حال عمومی تمامی کوهنوردان مساعد گزارش شده است.