اجرای طرح "نسیم مهرورزی" هلال احمر در ماسال استان گیلان

رضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح داوطلبی با عنوان نسیم مهرورزی، پرسنل و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان ماسال با حضور در یکی از مدارس این شهرستان 40 بسته غذایی شامل برنج، حبوبات، روغن، رب گوجه فرنگی، شکر، قند، لوازم تحریر، مسواک، خمیردندان، حوله و غیره به ارزش ریالی هفت میلیون ریال در بین دانش آموزان کم بضاعت توزیع کردند.

وی اظهارداشت: در ادامه اجرای طرح، دانش آموزان این مدرسه آموزشهای امدادی و نحوه صحیح پناه گیری در هنگام زلزله را توسط کارشناسان امداد و نجات جمعیت فرا گرفتند.

رئیس هلال احمر ماسال همچنین ترویج فرهنگ نوعدوستی، کمک به اقشار آسیب پذیر، کم بضاعت و ارتقا سطح اطلاعات امدادی دانش آموزان را از اهداف اجرای این طرح ذکر کرد.