کشف ۱۵۰ میلیارد تجهیزات پزشکی قاچاق در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری در تشریح این خبر گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس مشخص شد که نمایندگان یک شرکت دارویی با استفاده از اسناد جعلی اقدام به دپو تجهیزات پزشکی می‌کنند که دستور بررسی این موضوع از سوی مرجع قضائی به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی‌های انجام شده تیمی از مأموران برای بازرسی به محل مذکور اعزام شدند که طی بررسی‌های انجام شده مشخص شد تجهیزات مذکور قاچاق بوده و فاقد اسناد گمرکی مربوطه هستند.

وی تصریح کرد: اقلام مکشوفه شامل ۲۴۹ پروتز زانو و ۱۳۳ قلم تجهیزات و ابزار جایگذاری پروتز بوده که پرونده‌ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.