رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و جمع‌آوری ۲ هزار و ۳۰۶ انشعاب غیرمجاز آب در استان کرمانشاه طی هفت ماه سپری‌شده از سال جاری خبر داد و اظهار کرد: مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع، از اقدامات ضروری برای حفاظت از منابع آبی و تحقق توزیع عادلانه آب به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با تشریح چگونگی شناسایی این انشعابات افزود: پایش‌های میدانی نیروهای آبفا و همچنین گزارش‌های مردمی که از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ دریافت شده، در شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز نقش داشته است.

وی با اشاره به پیامدهای استفاده غیرقانونی از شبکه آب بیان کرد: این اقدام علاوه بر برهم زدن نظم مدیریت و توزیع آب، هزینه‌های اضافی به شبکه تحمیل می‌کند و حقوق مشترکانی را که به‌صورت قانونی از خدمات آبفا استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

داودی ادامه داد: جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و ساماندهی مصارف آب، از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است و شناسایی تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در صیانت از منابع آبی تصریح کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه توزیع آب کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا استفاده غیرقانونی از شبکه آب، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲، مرکز حوادث و اتفاقات آبفا، اطلاع دهند.