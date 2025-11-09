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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

پایان‌نامه و رساله کاغذی در دانشگاه تهران ممنوع شد

پایان‌نامه و رساله کاغذی در دانشگاه تهران ممنوع شد

چاپ و انتشار پایان‌نامه و رساله کاغذی در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، با توجه به سامانه‌سپاری کامل فرآیند تصویب و دفاع از پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران، پایان‌نامه و رساله دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران، صرفاً به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هیچ یک از بخش‌های دانشگاه، مجاز به الزام دانشجویان به تهیه نسخه چاپی نیست.

از آنجا که پیش از این، تهیه یک نسخه رساله یا پایان‌نامه برای نگهداری در آرشیو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مجاز بود، بر اساس مصوبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، این مورد نیز ممنوع اعلام شد و از این پس، هیچ‌یک از واحدهای دانشگاه تهران، مجاز به الزام دانشجو به ارائه نسخه چاپی نیستند.

کد مطلب 6650109

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