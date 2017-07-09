پایان نامه های دانشگاه امیرکبیر الکترونیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با توجه به مصرف حجم عظیم در فرایند اجرای پایان نامه‌های چاپی در دانشگاه و اتلاف منابع مربوط، بررسی اولیه‌ای توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال ۹۵ انجام شد و طرحی در ارتباط با کاهش پرینت چاپی پایان نامه‌ها با هماهنگی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آماده شد.

با توجه به آمار تعداد دانشجویان مقاطع مختلف در سال ۹۵ برای پرینت پایان نامه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حدود ۳ تن کاغذ مصرف ‌شد که با توجه به اطلاعات تقریبی موجود، هر تن کاغذ معادل قطع ۲۰ درخت، مصرف ۴ هزار کیلو وات ساعت برق و ۴۰۰ هزار لیتر آب می‌شود.

هر درخت نیز به طور متوسط قادر است سالانه ۶ کیلوگرم دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل کند.

با در نظر گرفتن تعداد داوران، اساتید راهنما و مشاور در جلسات دفاع و پیشنهاد رساله میزان کاغذ مصرفی حداقل ۱۳ تن در سال خواهد بود از این رو حذف یا کاهش پایان‌نامه چاپی و پرینت‌های مربوط موجب کاهش مصرف حدود ۱۵ تا ۱۶ تن کاغذ در سال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواهد شد.

در این راستا طرح کاهش پرینت چاپی پایان نامه‌ها در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ و نیز با توجه به امکان سرویس دهی مناسب و یکپارچه در زمینه پایان نامه‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه از این تاریخ دانشجویان کارشناسی برای تسویه حساب تنها فایل الکترونیکی پایان نامه خود را به کتابخانه مرکزی تحویل دهند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز یک نسخه از پایان نامه چاپی را به همراه فایل‌های الکترونیکی آن به کتابخانه مرکزی تحویل می‌دهند و اساتید راهنما در صورت تمایل می‌توانند نسخه چاپی برای آرشیو شخصی، از دانشجویان دریافت کنند.

همچنین با توجه اتلاف حجم زیاد کاغذ در جلسات دفاع، دانشجویان قبل از دفاع فایل PDF پایان نامه خود را در اختیار داوران پایان نامه قرار خواهند داد و تنها در صورت درخواست و تاکید داور، پرینت آن بصورت دو رو ارائه ‌شود.

همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز از نسخه الکترونیکی برای تصحیحات استفاده کنند.