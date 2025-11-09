تقویت آثار بومی و آموزش هنرمندان سیاست جشنواره تئاتر مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان فلاحت‌پیشه بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد که هدف اصلی برگزاری جشنواره، فراهم کردن فضایی آرام و حرفه‌ای برای گروه‌های هنری است تا بتوانند با تمرکز کامل آثار خود را اجرا کنند.

او با قدردانی از همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، مدیرکل، معاونان و مجموعه همکاران فرهنگی استان افزود که با وجود مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مجموعه جشنواره با همکاری صمیمانه همه بخش‌ها در حال برگزاری است.

فلاحت‌پیشه با اشاره به کاهش چشمگیر نیروی اجرایی دبیرخانه نسبت به دوره‌های گذشته گفت امسال با حداقل نیرو جشنواره را پیش می‌بریم و در حالی که در سال‌های قبل حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر در تیم اجرایی حضور داشتند، این دوره با جمعی محدود اما پرتلاش اداره می‌شود.

وی این همراهی را نشانه‌ای از همدلی و علاقه هنرمندان و مدیران فرهنگی به هنر تئاتر دانست.

دبیر جشنواره در ادامه با اشاره به رویکرد محتوایی جشنواره تأکید کرد: یکی از سیاست‌های مهم امسال، توجه ویژه به آثار و آئین‌های بومی مازندران است. به گفته او، تلاش می‌شود تا نمایش‌هایی که از ریشه‌های فرهنگی و سنتی این استان الهام گرفته‌اند، بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و به عنوان نماد هویت فرهنگی مازندران در سطح ملی معرفی شوند.

فلاحت‌پیشه افزود: در این دوره صرفاً به اجرای آثار بسنده نشده و برنامه‌های آموزشی و نقد و بررسی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، تمام نمایش‌ها پس از اجرا توسط کارشناسان و منتقدان مورد بررسی قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شود و در دوره‌های آینده به بهبود کیفی آثار کمک کند.

او خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه‌ها صرفاً اجرای جشنواره در سطح استانی نیست بلکه دبیرخانه در تلاش است تا آثار برگزیده مازندران بتوانند در جشنواره تئاتر فجر نیز جایگاه شایسته‌ای کسب کنند.

فلاحت‌پیشه در پایان با ابراز رضایت از روند برگزاری جشنواره گفت: امید است آئین اختتامیه این دوره با شکوه، در شأن هنرمندان، اهالی فرهنگ و رسانه استان مازندران برگزار شود.