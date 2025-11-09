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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

مولوی:آموزش رانندگان ناوگان عمومی راهبرد اصلی کاهش تصادفات جاده‌ای است

مولوی:آموزش رانندگان ناوگان عمومی راهبرد اصلی کاهش تصادفات جاده‌ای است

اصفهان -رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش سوانح جاده‌ای، طرح آموزش رانندگان ناوگان عمومی حمل‌ونقل بار و مسافر در سراسر استان آغاز شد.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز این طرح اظهار کرد: دوره‌های آموزشی جدید با رویکرد علمی و کاربردی برای رانندگان ناوگان عمومی طراحی شده تا آگاهی آنان نسبت به مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای، رفتارهای پرخطر رانندگی و اهمیت حفظ سلامت فردی و استراحت کافی افزایش یابد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی رانندگان در ایمنی جاده‌ها افزود: رانندگان ناوگان عمومی ستون فقرات شبکه حمل‌ونقل کشور به شمار می‌آیند و آموزش‌های مستمر آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و تلفات رانندگی ایفا کند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: این برنامه‌ها به‌صورت مرحله‌ای در پایانه‌های بار و مسافر و همچنین در شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌شود تا همه رانندگان، به‌ویژه رانندگان بین‌شهری، تحت پوشش آموزش‌های تخصصی قرار گیرند.

به گفته وی، محور اصلی این آموزش‌ها، تقویت فرهنگ رانندگی ایمن، مسئولیت‌پذیری در قبال جان مسافران و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی است؛ موضوعی که به باور پلیس، اساس پیشگیری از تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود.

کد مطلب 6650162

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